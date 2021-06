Quand le vol spatial Blue Origin de Jeff Bezos avec son frère doit-il décoller ?

Le fondateur d’AMAZON, Jeff Bezos, devrait bientôt emmener son frère dans le premier vol spatial habité de sa société Blue Origin.

Bezos, le deuxième homme le plus riche du monde, a posté une vidéo sur son Instagram qui le montrait avec son frère discutant du vol.

Le vol promet d’être un moment marquant Crédit : AFP

Quand le vol spatial Blue Origin de Bezos doit-il décoller ?

Bezos devrait décoller avec son frère sur le vol spatial le 20 juillet, a révélé le PDG d’Amazon dans un post Instagram.

« Depuis que j’ai cinq ans, je rêve de voyager dans l’espace », a-t-il déclaré.

« Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère », a-t-il ajouté.

« La plus grande aventure avec mon meilleur ami », a-t-il poursuivi.

Ce qui sera les le vol spatial ressemble-t-il?

Le New Shepard est une fusée réutilisable avec une capsule attachée.

Il est suffisamment haut pour vivre quelques minutes d’apesanteur et voir la courbure de la planète avant que la capsule pressurisée ne revienne sur terre sous des parachutes.

Bezos a posté une vidéo sur son Instagram qui le montrait avec son frère (à droite) discutant du vol. Crédit : Instagram/jeffbezos

La capsule comporte six fenêtres d’observation, selon Blue Origin, près de trois fois plus grandes que celles d’un Boeing 747 et la plus grande jamais utilisée dans l’espace.

« La vue sera spectaculaire », a déclaré la directrice des ventes d’astronautes de Blue Origin, Ariane Cornell, lors d’une conférence de presse.

Le booster réutilisable New Shepard sera lancé et atterrira dans l’ouest du Texas.

Y aura-t-il de futurs voyages ouverts au public ?

Le vol promet d’être un moment historique alors que les entreprises américaines s’efforcent d’ouvrir une nouvelle ère de voyages spatiaux commerciaux privés.

En 2018, Reuters a rapporté que Blue prévoyait de facturer aux passagers au moins 200 000 $ pour un trajet Crédit : AFP

Blue Origin visera à effectuer quelques vols spatiaux supplémentaires avant la fin de l’année.

Nous ne savons pas encore à combien s’élèveront les prix des billets.

En 2018, Reuters a rapporté que Blue prévoyait de facturer aux passagers au moins 200 000 $ pour un trajet.