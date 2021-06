Quand le « vilain gosse » Ranbir Kapoor a appuyé sur la sonnette d’alarme et a appelé les pompiers à New York, se souvient maman Neetu Kapoor ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice vétéran Neetu Kapoor a récemment honoré les décors de l’émission de téléréalité de danse Super Dancer 4. Elle a fait une apparition en tant que juge invité et a partagé de beaux souvenirs d’enfance de son fils Ranbir Kapoor.

Neetu a rappelé à quel point Ranbir était un enfant méchant et alors qu’ils étaient à New York une fois, l’acteur de ‘Sanju’ a vu une alarme incendie dans leur immeuble et a pensé à la sonner, ce qui a obligé les pompiers à venir.

Neetu a partagé, « Usne dekha aur socha kya hoga agar mein isko dabunga. Et il l’a fait. Immédiatement, les pompiers de saare se nichent autour du bâtiment aur Ranbir dar gaya. Il n’a rien dit à personne, bas apni daadi ke paas chala gaya et a dit meine kiya kisi ko batana nahi.

Non seulement cela, la belle actrice a également dansé avec les juges et les concurrents de l’émission sur la chanson Galti Se Mistake de Ranbir du film Jagga Jasoos.

Dirigé par Anurag Basu, le film est sorti en 2017 et mettait également en vedette Katrina Kaif dans le rôle principal.

Neetu, qui a perdu son mari acteur, Rishi Kapoor, l’année dernière le 30 avril, a fondu en larmes alors que les candidats rendaient hommage au défunt acteur légendaire. Les candidats ont joué lors du voyage initial de Neetu pour rendre hommage à l’acteur de « Deewana ».

Rishi Kapoor a lutté contre la leucémie (cancer du sang) pendant deux ans avant de respirer pour la dernière fois à l’hôpital HN Reliance de Mumbai le 30 avril 2020. L’acteur par excellence a été soigné à New York pendant un an.

Il laisse dans le deuil son épouse et actrice Neetu Kapoor, ses enfants Riddhima Kapoor Sahni et l’acteur Ranbir Kapoor. Pendant ses moments difficiles, Neetu se tenait comme un rocher derrière lui. Les deux partageaient un bon lien et ont donné des objectifs de couple parfaits.

Sur le front de travail, Neetu sera ensuite vu partager l’espace d’écran avec Anil Kapoor, Varun Dhawan et Kiara Advani dans « Jug Jugg Jeeyo ».