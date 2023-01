Quand le Times Square Ball Drop a commencé à minuit

Mais cela soulève l’inévitable question : quand s’est faite la transition vers le compte à rebours que nous connaissons aujourd’hui ?

J’ai plongé profondément dans les archives numériques du New York Times et j’ai conclu que cela s’était passé le 31 décembre 1938.

La chute de la balle le 31 décembre 1937 avait été comme celle de 1907. Times rapporté le 1er janvier 1908.

La chute de 1938 était différente. Encore une fois, du Times : “À minuit moins trois secondes exactement, à sa haute station au sommet du Times Building, Thomas Ward, électricien qui a officié pour la première fois lors de la” chute du ballon “en 1914, a célébré son jubilé d’argent en tirant un interrupteur qui a envoyé le globe clouté d’ampoules glisser le long du mât de soixante-cinq pieds. Il était précisément minuit lorsqu’il a atteint la base. L’article ajoutait que Ward avait ensuite tiré un autre interrupteur pour éclairer les chiffres de la nouvelle année – 1, 9, 3 et 9.

L’année suivante, la baisse a été allongée à cinq secondes. Finalement, bien sûr, cela deviendrait 60 secondes.

Peut-être que le changement de 1938 est passé inaperçu parce qu’il y avait plus d’attractions dignes d’intérêt à couvrir cette nuit-là. L’ouverture de l’Exposition universelle de 1939 n’était qu’à quatre mois, et la machine publicitaire de la foire avait concocté une cascade : la “fille de demain” – Gladys Bensen, 18 ans, de la Jamaïque, Queens – est sortie d’un “Perisphere” miniature, le orbe blanc géant qui, associé au « Trylon » pyramidal allongé, était un symbole de la foire.

La foire tournée vers l’avenir prédirait des changements durables dans la technologie, la mode et les modes de vie. Mais d’une certaine manière, le monde avait déjà changé lorsque Ward a appuyé sur son interrupteur. La chute des balles du Nouvel An à Times Square ne serait plus jamais la même.