Les équipes de recherche INDONÉSIENNES pensent avoir localisé un sous-marin disparu avec 53 personnes à bord.

L’équipe de recherche recevra de l’aide du Pentagone américain pour localiser le sous-marin.

Le sous-marin indonésien est porté disparu depuis le mercredi 21 avril 2021 Crédit: AFP

Quand le sous-marin indonésien a-t-il disparu?

Le sous-marin indonésien est porté disparu depuis le mercredi 21 avril 2021.

La zone où les chercheurs se concentrent est à environ 40 kilomètres (environ 25 miles) au nord de Bali.

Selon les autorités, le navire pourrait manquer d’oxygène en quelques heures.

De l’huile a été repérée à la surface de l’eau près du point de plongée, et à l’endroit où un objet susceptible de provenir du sous-marin a été détecté, selon le major général Achmad Riad, chef de l’unité centrale d’information de l’armée.

Le sous-marin aurait disparu au nord de Bali Crédit: Reuters

Les experts estiment que le réservoir sous-marin pourrait fuir parce qu’il est trop profond, ou que le sous-marin a libéré du liquide à bord pour tenter de remonter à la surface.

Qui aide à trouver le sous-marin indonésien?

Six navires de guerre, un hélicoptère et 400 personnes, ont déjà été déployés dans la région, avec des fonctionnaires désespérés essayant de se concentrer sur un signal radar détecté à partir d’un objet non identifié aujourd’hui.

Singapour et la Malaisie ont expédié des navires, et les États-Unis, l’Australie, la France et l’Allemagne ont également offert leur aide.

Singapour et la Malaisie ont expédié des navires, et les États-Unis, l’Australie, la France et l’Allemagne ont également offert leur assistance Crédits: Rex

Les responsables ont ajouté qu’ils enquêtaient pour savoir si le sous-marin avait perdu de la puissance pendant une plongée et ne pouvait pas exécuter les procédures d’urgence.

On pense qu’il est descendu à une profondeur de 600 à 700 mètres, au-delà de sa capacité.

Qui a construit le sous-marin?

Le navire de 1395 tonnes a été construit en Allemagne en 1977, selon le ministère de la Défense, et a rejoint la flotte indonésienne en 1981.

Il a subi un réaménagement de deux ans en Corée du Sud qui s’est achevé en 2012.

Le chef du ministre militaire indonésien Prabowo Subianto a reconnu qu’il était « impératif que nous modernisions notre équipement de défense plus rapidement ».

Il n’a pas laissé entendre qu’il y avait eu des problèmes avec le navire.