Quand le seul moyen de se rendre au travail est ce bus lent

Son quart de travail ne commence qu’à 7 heures du matin et les portes d’entrée de l’aéroport ne sont qu’à un kilomètre environ, mais elle ne prend aucun risque.

“Le 23 est la tortue”, a déclaré Mme Sandoval en espagnol. « Ça s’arrête trop de fois. Il fait trop de tours. Mon Dieu!”

Le Q23 dessert un mélange de résidents du Queens, y compris de nombreux immigrants latinos et asiatiques à Elmhurst et Corona. Les coureurs de Rego Park et Forest Hills ont tendance à être plus blancs et plus riches.

À Elmhurst et Corona, 64 % des résidents dépendent des transports en commun pour se rendre au travail – 16 points de pourcentage de plus que le taux global dans le Queens, où les personnes qui peuvent se permettre une voiture ont tendance à conduire, et 11 points de pourcentage de plus que le taux à l’échelle de la ville.

Ce matin-là, Mme Sandoval, 72 ans, a fait le trajet à pied depuis la maison qu’elle partage avec son fils jusqu’à la périphérie de La Guardia.

Elle a maudit le bus dans sa barbe alors qu’elle passait devant la pelouse de son voisin, sur le pont piétonnier suspendu au-dessus d’une autoroute rugissante et à travers l’enchevêtrement d’un chantier de construction.