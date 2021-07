Quand le sauvetage deviendra-t-il récupération ?

Dans les prochains jours, voire les heures à venir, les autorités pourraient arrêter les missions de sauvetage sur les lieux de l’effondrement d’un condo dans la région de Miami et commencer la récupération – une décision capitale qui déclarera probablement que des dizaines de personnes disparues sont mortes.

Les ouvriers fouillent toujours les décombres, écoutent et cherchent des signes de vie. Les autorités ont promis de ne laisser personne de côté. Mais personne n’a été retrouvé vivant depuis quelques heures après l’effondrement de jeudi dernier. Et au fil du temps, les familles reconnaissent que l’espoir s’estompe – certaines font référence à leurs proches au passé depuis des jours.

Les experts disent que la décision de passer à une mission de récupération est compliquée et implique des centaines de facteurs. Parmi eux : peser la sécurité des sauveteurs contre la possibilité de retrouver des survivants.

Thomas Miller, directeur du National Volunteer Fire Council en Virginie-Occidentale, l’a qualifié de « décision la plus difficile que vous ayez jamais prise au monde ».

« Quand les équipages arrivent, il y a déjà des victimes. Notre objectif n’est pas d’ajouter plus de victimes à la scène en blessant les sauveteurs », a-t-il déclaré.

« Il faudrait un miracle » :Les familles des victimes et les survivants perdent espoir alors que les efforts de sauvetage s’arrêtent dans l’effondrement du bâtiment Surfside

Quels facteurs sont impliqués

Le sombre passage du sauvetage au rétablissement est « l’une des décisions les plus critiques que le commandant d’incident doit prendre », selon Firehouse, un média pour les professionnels des pompiers et du sauvetage. Lors d’une mission de sauvetage, le temps est critique et les sauveteurs sont censés « être exposés à un certain risque calculé ».

« S’il s’agit d’une récupération corporelle, le temps n’est plus un facteur déterminant et le risque pour les pompiers n’est pas acceptable », a déclaré la publication.

La décision de passer à une mission de récupération est souvent prise après avoir consulté des ingénieurs, des médecins et des spécialistes des blessures traumatiques, a déclaré Miller. Les équipages peuvent également examiner les blessures des corps qui ont déjà été récupérés pour prédire l’état des autres laissés dans les décombres.

Les équipages luttent contre des incendies qui peuvent affecter les survivants, que ce soit directement ou par inhalation de fumée, a déclaré Miller.

Dernières nouvelles vendredi :La fille de 7 ans d’un pompier parmi les victimes de l’effondrement d’un condo en Floride

Les conditions météorologiques jouent un rôle, y compris les inondations potentielles dans les poches des monticules de décombres où pourraient se trouver les survivants, a déclaré Miller. Les équipes sur place surveillent de près l’ouragan Elsa et se préparent au risque de fortes pluies et de vents forts. Mais le temps violent peut entraver les efforts de sauvetage et réduire la probabilité de survivants.

La nature de l’effondrement est également importante, a déclaré Jim Spell, un vétéran de la lutte contre les incendies de 33 ans et fondateur de la société de conseil en réponse aux dangers HAZPRO Consulting LLC. Un effondrement en crêpe comme le bâtiment Surfside peut réduire la probabilité de survivants par rapport à un simple renversement du bâtiment.

Étant donné que les bâtiments sont fabriqués avec différents matériaux de poids différents, cela peut modifier les chances de survie. Les sauveteurs doivent faire attention aux tas de débris instables et au sable mouvant en dessous.

« Personne d’autre ne peut imaginer tous les facteurs auxquels ils sont confrontés », a déclaré Miller, notant que les équipes de Surfside sont parmi les meilleures au monde.

Des équipes de recherche et de sauvetage du Mexique et d’Israël ont rejoint les efforts de l’équipe de recherche et de sauvetage urbains de Miami-Dade, qui est internationalement connue et a été envoyée pour des tremblements de terre, des explosions de bâtiments et des catastrophes météorologiques dans le monde entier.

« Je ne pense pas que quelqu’un d’autre ait les connaissances ou le droit de deviner les décisions qu’ils prennent », a ajouté Miller. « Ce sont eux qui ont les données et les détails en direct. »

Comment les efforts changent pendant la récupération

Pendant le mode de récupération, l’équipe peut travailler à un rythme plus lent et les équipages pourront utiliser des équipements plus lourds qui pourraient autrement entraîner des déplacements de débris ou blesser des survivants dans les décombres, a déclaré Spell.

Avant l’arrivée de la machinerie lourde, Miller a déclaré qu’il s’attend à ce qu’il y ait une pause dans le travail alors que les équipes rendent hommage aux victimes sur le site et consultent les familles. Il a déclaré que le passage du sauvetage à la récupération peut avoir un lourd impact émotionnel sur les sauveteurs.

« Nous sommes entraînés à sauver et à aider », a-t-il déclaré. « Passer du sauvetage à la récupération est difficile pour ces équipages. »

Spell a déclaré que la décision est déchirante pour les familles alors qu’elles sont aux prises avec le fait que leur être cher est présumé mort.

Il a déclaré que les autorités devraient prendre le temps de répondre à toutes les questions des membres de la famille et proposer des conseillers, des psychologues et des chefs religieux pour soutenir leurs proches.

« J’ai été continuellement impressionné par la façon dont l’équipe de Surfside a donné la priorité aux familles et leur a fourni les informations en premier », a déclaré Spell.

Alors que les commandants d’incident déploient des sauveteurs dans des espaces instables et dangereux, ils doivent tenir compte de la menace imminente d’un effondrement secondaire.

Cette menace a temporairement interrompu les efforts de sauvetage tôt jeudi et a incité les équipes de recherche et de sauvetage et les responsables à envisager des plans pour la démolition « probable » de la partie du bâtiment encore debout.

« Hypothétiquement, le pire des cas : si ces colonnes sont vraiment très mauvaises, nous craignons qu’elles ne s’effondrent directement dans le parking », a déclaré mercredi le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Raide Jadallah.

Condo effondré :Les travailleurs ont découvert d’importants dommages au béton et suspendu un effort de réparation l’automne dernier

Comment cela se compare-t-il à d’autres catastrophes?

Malgré les revers, les autorités gardent toujours espoir dans la recherche de survivants. Le maire de Surfside, Charles Burkett, a cité le cas d’une femme retrouvée vivante 17 jours après l’effondrement en 2013 d’une usine de confection au Bangladesh.

À la suite des attentats du 11 septembre contre le World Trade Center, une équipe de recherche et de sauvetage dirigée par la Military District of Washington Engineer Company a changé sa mission en une mission de récupération après 48 heures, selon le site Web de l’armée américaine. Genelle Guzman est devenue la cinquième et dernière personne à être sortie vivante 27 heures après la chute du World Trade Center.

Les opérations de sauvetage à Surfside se poursuivent depuis plus d’une semaine.

Mais à Surfside, Miller a déclaré qu’il y avait plusieurs différences avec le 11 septembre. Le World Trade Center impliquait plus de structures séparées, plus d’incendies et une fumée plus lourde en raison de la combustion du kérosène.

Les incendies de Surfside n’ont pas été aussi intenses, ce qui a peut-être allongé le délai de recherche et de sauvetage.

« Il n’y a pas de délai défini que vous pouvez appliquer à chaque situation », a déclaré Miller. « Chacun est différent d’innombrables façons. »

Contactez News Now Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.

Plus de couverture :

Se souvenir de ceux qui sont morts dans l’effondrement de l’immeuble en copropriété à Surfside, en Floride

Que pouvez-vous faire?’ Il était à Paris. Sa femme était à 4 500 miles dans un Surfside.

La trame de fond : ce que nos journalistes ont vu, entendu et vécu lors de l’effondrement d’un condo en Floride