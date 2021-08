L’INDE a été ajoutée à la liste rouge du Royaume-Uni en mai alors que le pays enregistrait plus de 400 000 cas de coronavirus par jour.

Mais quand sera-t-il retiré de la liste ? Voici tout ce que vous devez savoir.

La vue matinale du monument Taj Mahal se reflétant dans l’eau de la piscine à Agra, Inde Crédit : Shutterstock

Quand le Royaume-Uni retirera-t-il l’Inde de la liste rouge ?

On espère que le Royaume-Uni pourra retirer l’Inde de la liste rouge et l’ajouter à la liste orange dès la semaine prochaine.

Le gouvernement révise le système de feux tricolores toutes les trois semaines.

Cela signifie que le prochain examen devrait avoir lieu le mercredi 4 ou le jeudi 5 août.

Puis-je aller en Inde ?

Le gouvernement indien n’autorise pas encore les touristes à entrer dans le vaste pays.

Seuls les ressortissants indiens, ceux qui s’installent dans le pays en tant que résidents et ceux de certains pays qui remplissent les conditions requises pour des visas autres que les visas touristiques peuvent y aller.

Cependant, pour les Britanniques, les choses sont plus restreintes – seuls les diplomates peuvent voyager.

Cependant, d’autres titulaires de visas de l’UE, d’Afrique et d’Amérique du Sud peuvent entrer dans le pays tant qu’ils ne sont pas munis d’un visa touristique.

Pendant ce temps, sur le chemin du retour selon les règles actuelles, les vacanciers doivent se mettre en quarantaine pendant dix jours à leur retour en Grande-Bretagne – même s’ils sont doublement piqués.

Cependant – les Britanniques à double piqûre – et les moins de 18 ans – ont été autorisés à éviter l’auto-isolement à leur retour des pays de la liste orange depuis le 19 juillet.

Quelles sont les restrictions pour l’Inde?

Mardi, le centre industriel indien de l’État du Maharashtra a assoupli les restrictions liées au COVID-19 dans la plupart des districts, y compris dans la capitale financière de Mumbai, après une baisse constante du nombre de nouveaux cas.

Les magasins, les centres commerciaux et les parcs ont été autorisés à ouvrir plus longtemps et les bureaux ont été autorisés à fonctionner à pleine capacité.

Cependant, les cinémas, les écoles et les lieux de culte resteront fermés, selon un avis du gouvernement de l’État lundi soir.

Le Maharashtra a été l’État le plus touché par l’épidémie de COVID en Inde, représentant plus de 6 millions des 31,7 millions de cas.