Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont conclu un accord historique jeudi 24 décembre, après qu’une dernière poussée nocturne des négociateurs a permis de sortir de l’impasse du Brexit, qui dure depuis des mois.

Les deux parties ont surmonté les derniers obstacles, la pêche, les subventions et les « règles du jeu équitables », qui ont retardé l’accord du tout ou rien pendant des mois.

Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont appelé à plusieurs reprises hier soir et ce matin pour faire passer l’accord.

Le Premier ministre a confirmé qu’un accord commercial d’une valeur de 660 milliards de livres sterling par an avait été conclu, lors d’une conférence de presse le 24 décembre.

M. Johnson a déclaré que l’accord commercial sur le Brexit « stimulerait l’emploi et la prospérité dans tout le Royaume-Uni », et a décrit l’accord comme une « zone de libre-échange géante » qui « profiterait » à la fois au Royaume-Uni et à l’UE.

Cela arrive juste une semaine avant la fin de la période de transition, qui, selon les députés européens, n’était pas assez longue pour la ratifier.

Que se passe-t-il maintenant que nous avons un accord et sera-t-il adopté avant le 31 décembre?

Les représentants des 27 États membres de l’UE ont voté à l’unanimité en faveur de l’accord commercial UE-Royaume-Uni post-Brexit, permettant à l’accord de commencer à entrer en vigueur.

L’accord doit être approuvé par le Parlement britannique, mais les députés ont déclaré que le 20 décembre était la date limite pour parvenir à un accord qu’ils pourraient ratifier avant la nouvelle année.

Pour éviter de négocier à des conditions sans accord entre le 1er janvier et la date de ratification, les diplomates européens des États membres pourraient «appliquer provisoirement» l’accord sans qu’il ne soit ratifié.

Pendant le processus de ratification de l’UE, n’importe quel État membre pouvait opposer son veto à l’accord.

Les ambassadeurs de l’UE ont approuvé le 28 décembre la mise en œuvre de l’accord commercial britannique post-Brexit à partir du 1er janvier, alors que les députés britanniques se préparent à voter sur l’accord lors d’une séance spéciale du Parlement le 30 décembre.

Avec la majorité du premier ministre aux Communes, l’accord devrait être approuvé.

Les hauts conservateurs du Brexiteers ont averti qu’ils s’attendaient à disposer de suffisamment de temps pour passer en revue le libellé de l’accord, qui devrait comporter jusqu’à 2000 pages, et demander un avis juridique, mais toute rébellion serait probablement symbolique.

Qu’est-ce qui va changer le 1er janvier?

Certaines choses vont changer pour les résidents du Royaume-Uni le 1er janvier, quel que soit l’accord sur le Brexit.

Vous devrez renouveler votre passeport pour entrer dans l’UE, la Suisse, la Norvège, l’Islande ou le Liechtenstein s’il expire dans les six mois ou s’il a plus de 10 ans, ce qui coûte entre 75,50 £ et 85 £.

La carte européenne d’assurance maladie ne sera plus valable, ce qui signifie que vous n’aurez pas droit aux soins de santé fournis par l’État lorsque vous voyagez en Europe.

Les touristes pourront voyager dans la plupart des pays de l’UE sans visa, tant que ces pays font partie de l’accord de Schengen, mais ils devront prouver qu’ils ont acheté un billet de retour et qu’ils disposent de suffisamment d’argent pour leur séjour.

Vous aurez besoin d’un visa si vous souhaitez rester plus de 90 jours sur une période de 180 jours.

Pour emmener un animal de compagnie en Europe, les propriétaires devront se faire vacciner et acquérir un certificat de santé animale.

Les citoyens britanniques n’auront pas automatiquement le droit de vivre et de travailler dans l’UE, ce qui signifie qu’ils devront postuler conformément aux règles d’immigration particulières d’un pays.

