Que se passera-t-il le jour du Brexit s’il n’y a pas d’accord?

La fuite de Yellowhammer – code de Whitehall pour les préparatifs de non-accord – a mis à nu les préoccupations des fonctionnaires quant à l’impact d’un non-accord sans une planification adéquate. Ce plan était pour un accord sans accord total, qui a été évité par la signature de l’accord de retrait plus tôt cette année.

Yellowhammer a révélé que le Royaume-Uni serait frappé par un «effondrement» de trois mois dans ses ports, une frontière irlandaise dure et des pénuries de produits frais et de médicaments après avoir quitté le bloc.

Si certains aspects du rapport ne seront plus pertinents, un échec à conclure un accord commercial pourrait encore conduire au chaos aux frontières britanniques. L’absence d’accord signifierait que la Grande-Bretagne serait traitée comme n’importe quel autre «pays tiers» par l’UE, ce qui signifierait des tarifs et des quotas sur les exportations britanniques vers l’UE. Cela toucherait particulièrement les exportations agricoles et automobiles.

Michael Gove, l’homme chargé des préparatifs sans accord, a lancé un plan pour que les camions exigent des permis pour entrer dans le Kent afin de les empêcher de faire la queue à la frontière. Il a mis en garde contre des milliers de véhicules de transport sans documents d’exportation appropriés bloqués dans le comté.

Le vote écrasant de la Chambre des Lords contre le projet de loi controversé sur le marché intérieur le 9 novembre est un autre problème sur la route du Brexit, puisque Boris Johnson a été voté contre par 433 contre 165. Le projet de loi, qui permettrait au Royaume-Uni de revenir sur son obligations dans l’accord de retrait, voté à l’unanimité contre par les seigneurs, qui ont qualifié la législation de « semblable à Trump ».

Après une réunion entre le ministre du Cabinet, Michael Gove et son homologue de l’UE, Maros Sefcovic, les ministres du gouvernement ont convenu qu’ils étaient prêts à supprimer les clauses les plus controversées du projet de loi alors qu’il passait pour la deuxième fois aux Communes.