Bien que la Grande-Bretagne ait techniquement quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020, ses relations avec l’UE restent les mêmes dans la pratique jusqu’à la fin de la période de transition le 31 décembre.

Dans l’état actuel des choses, le gouvernement n’a pas conclu d’accord commercial et après qu’une autre date butoir pour les négociations a été manquée le 20 décembre, les députés européens et les hauts responsables politiques ont suggéré une prolongation de la période de transition.

« Nous avons besoin de solutions transitoires. La prolongation de la période de transition serait la meilleure solution. Mais il en faut deux pour danser le tango – le Royaume-Uni devrait également être d’accord », a déclaré Bernd Lange, président de la commission du commerce du Parlement européen.

Malgré le chaos causé par une nouvelle souche de coronavirus, interrogé sur une éventuelle extension, Grant Shapps, le secrétaire aux Transports a déclaré: « absolument pas, non ».

Boris Johnson a insisté: « Les conditions de l’OMC seraient plus que satisfaisantes pour le Royaume-Uni … non pas que nous ne voulions pas d’un accord. »

S’adressant au Parlement européen, le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a déclaré: « Il y a une chance d’obtenir un accord, mais la voie vers un tel accord est très étroite. »

Les négociations ont réglé des problèmes tels que le travail, l’environnement et les règles du jeu équitables, mais des désaccords sur la pêche, les subventions et les «tarifs de foudre» persistent.

Néanmoins, les députés ont été prêts à voter pour un éventuel accord commercial sur le Brexit au début de la semaine prochaine et Boris Johnson a indiqué qu’il était prêt à reporter les vacances parlementaires à la veille de Noël si un accord est conclu.

La pêche reste un obstacle majeur à un accord, et M. Johnson a indiqué qu’il n’était pas prêt à répondre aux demandes de l’UE, bien que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ait laissé entendre que c’était le dernier obstacle.

Boris Johnson a déclaré: «Il y a beaucoup à faire, mais si ce n’est pas le cas, selon l’OMC et l’Australie, et comme je l’ai dit, nous prospérerons puissamment à ces conditions également. Nous devons simplement nous assurer que nous contrôlons nos lois et contrôlons nos propres eaux.

Les tentatives de M. Johnson de négocier directement avec Angela Merkel et Emmanuel Macron ont été repoussées trois fois en une semaine, ce qui l’a incité à avertir que l’issue des négociations sur le Brexit sans accord est désormais «très, très probable».

