Bien que la Grande-Bretagne ait techniquement quitté l’UE le 31 janvier, ses relations avec l’UE restent les mêmes en pratique jusqu’à la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020.

Dans l’état actuel des choses, le gouvernement n’a pas d’accord. Cependant, un accord final semble de plus en plus probable après que le Parlement européen a fixé une date butoir au dimanche 20 décembre.

Après de longs désaccords et une impasse apparente, Ursula von der Leyen a affirmé qu’il y avait une « voie vers un accord maintenant ».

S’exprimant à Bruxelles le 16 décembre, la présidente de la Commission européenne a déclaré qu’elle ne pouvait toujours pas garantir « qu’il y aura un accord ou pas » mais a ajouté: « le chemin peut être très étroit mais il est là ».

Cela vient après que The Telegraph a révélé que les députés étaient prêts à voter pour un éventuel accord commercial sur le Brexit au début de la semaine prochaine alors que l’espoir d’une percée à Bruxelles grandissait.

Des sources gouvernementales de haut niveau ont confirmé que Boris Johnson se préparait à repousser les vacances de Noël s’il devait conclure un accord avec l’UE d’ici le week-end.

Ursula von der Leyen, la chef de l’UE, a annoncé le 13 décembre que les pourparlers avec le Premier ministre se poursuivraient après un week-end de négociations, malgré la date limite fixée pour ce dimanche.

Mme Leyen a souligné qu’elle et M. Johnson estimaient qu’il serait responsable à ce stade de «faire un effort supplémentaire» malgré «l’épuisement» et le non-respect des délais.

En outre, après une journée de négociation avec le président de la Commission européenne le 13 décembre, M. Johnson a également ajouté: «Voyons ce que nous pouvons réaliser. Mais en attendant, préparez-vous, en toute confiance, pour le 1er janvier – échangez aux conditions de l’OMC s’il le faut. »

Un accord commercial sur le Brexit pourrait être conclu cette semaine si la Grande-Bretagne faisait des compromis sur les droits de pêche, a déclaré lundi le négociateur en chef de l’Union européenne. Alors que les pourparlers se poursuivaient à Bruxelles, Michel Barnier a déclaré que le Royaume-Uni s’était orienté vers les demandes de l’UE pour des garanties de règles du jeu équitables dans l’accord commercial.

Cependant, M. Johnson enverra les députés chez eux pour les vacances le jeudi 17 décembre, dans le but de faire pression sur Bruxelles alors que les négociations sur le Brexit entrent dans leur phase finale.

Cela marque le signal de M. Johnson à l’UE qu’il n’est pas prêt à céder à leurs demandes sur la question de la pêche, bien qu’Ursula von der Leyen ait laissé entendre que c’était le dernier obstacle empêchant un accord le mercredi 16 décembre.

Malgré cela, Downing Street a annoncé que, bien qu’ils prévoient d’observer les vacances habituelles de Noël, ils travailleraient «au rythme» afin que la ratification soit complète avant la fin de la période de transition.

Un porte-parole a annoncé qu’ils rappelleraient les députés et leurs pairs «pour légiférer pour un accord s’il en est un» et le rappel pourrait avoir lieu dès «la semaine prochaine».

Downing Street a également déplacé les espoirs sombres qu’un accord se profilait à l’horizon, à la suite des commentaires du président de l’UE, qui a déclaré qu’il y avait une «voie étroite» pour conclure l’accord à tarif zéro et sans quota avant la date limite fixée à la fin. de 2020.

Boris Johnson a déclaré: «M. Johnson a déclaré:« Il y a beaucoup à faire, mais si ce n’est pas le cas, selon l’OMC et l’Australie, et comme je l’ai dit, nous prospérerons puissamment à ces conditions également. Nous devons simplement nous assurer que nous contrôlons nos lois et contrôlons nos propres eaux.

Lire la suite: Les négociations sur le Brexit se prolongent: qu’est-ce qui a bougé et quels sont les points de friction restants?

Les tentatives de M. Johnson de négocier directement avec Angela Merkel et Emmanuel Macron ont été repoussées trois fois en une semaine, ce qui l’a incité à avertir que l’issue des négociations sur le Brexit sans accord est désormais «très, très probable».

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, avait déjà prédit que les négociations iraient au-delà de la date limite du 13 décembre. S’adressant à BBC News, il a déclaré que la décision de prolonger les discussions était déjà sur la table, même avant la date limite.

Le 9 décembre, le Premier ministre n’a pas réussi à combler les «très grands écarts» lors d’une réunion de trois heures avec Mme von der Leyen à Bruxelles.

M. Johnson a déclaré qu’il ne voulait «laisser aucune voie vers un éventuel accord non testé», mais qu’il était déprimé quant aux chances d’un accord.

Cela arrive avant que des sources de l’UE suggèrent qu’elles vont imposer des «tarifs éclair» si le Royaume-Uni enfreint les termes d’un accord. C’est, en principe, l’un des obstacles les plus importants à la prévention d’un accord commercial.