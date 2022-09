NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que le prince Charles est immédiatement devenu le roi Charles III après la mort de la reine Elizabeth II, il reste encore quelques étapes à franchir avant qu’il ne soit officiellement couronné.

La reine Elizabeth a eu son couronnement plus d’un an après être devenue monarque. Son père est décédé en février 1952 et, en raison d’une ancienne règle de common law dans le pays promulguée pour s’assurer que le Royaume-Uni ne soit jamais sans monarque, elle est devenue reine immédiatement.

Son couronnement, cependant, n’a eu lieu qu’en juin 1953. Et même si l’on peut supposer que le roi Charles III n’aura pas son couronnement avant quelques mois, des mesures formelles sont déjà prises pour officialiser son rôle.

L’une de ces étapes est le Conseil d’adhésion et la proclamation principale, qui doivent avoir lieu samedi.

Voici tout ce que vous devez savoir sur ce qui vous attend.

Qu’est-ce que le Conseil d’adhésion ?

Le Conseil d’adhésion est une réunion des conseillers privés, des grands officiers d’État, du lord-maire de Londres, des hauts-commissaires du royaume et des hauts fonctionnaires et ne se produit qu’à la mort d’un monarque.

Le but de la réunion est de faire la proclamation formelle que l’héritier du trône devient le prochain monarque du pays. Il est généralement divisé en deux parties.

La réunion a lieu au St. James’s Palace à Londres et sera télévisée pour la première fois de l’histoire cette année. Il aura lieu samedi à 10 heures, heure de Londres.

Partie 1

La première moitié de la réunion d’adhésion se déroule sans la présence du nouveau roi ou de la reine. C’est là qu’est lue la proclamation d’adhésion, ou proclamation principale, proclamant le nouveau monarque comme souverain.

La proclamation de la reine Elizabeth II stipulait, en partie, “Nous, par conséquent, les seigneurs spirituels et temporels de ce royaume, étant ici assistés par le Conseil privé de feu Sa Majesté, avec des représentants d’autres membres du Commonwealth, avec d’autres principaux messieurs de qualité, avec le lord-maire, les échevins et les citoyens de Londres, faites maintenant par la présente, d’une seule voix et avec le consentement de la langue et du cœur, publier et proclamer que la haute et puissante princesse Elizabeth Alexandra Mary est maintenant, par la mort de notre défunte souveraine d’heureuse mémoire, devenir la reine Elizabeth II.”

Cette proclamation est traditionnellement la première fois que le public apprend comment sera appelé le nouveau souverain. Cependant, Clarence House a déjà révélé que Charles sera appelé le roi Charles III.

Une fois la proclamation lue, elle est signée par le Premier ministre, Lord Chancellor, Lord Privy Seal, Earl Marshal, les archevêques de Cantorbéry et d’York, et tout membre de la famille royale qui fait également partie du Conseil privé. Dans ce cas, le prince William et la reine consort Camilla seront également inclus. Tous ceux qui signent sont membres du « parti de la plateforme ».

Partie 2

Après la lecture et la signature de la proclamation initiale, la première partie de la réunion se termine et la deuxième partie commence presque immédiatement. Le nouveau monarque doit assister à la seconde moitié du conseil, qui agit comme sa première réunion du conseil privé en tant que souverain, et n’est assisté que par les conseillers privés.

Tout comme la reine a lu une déclaration sur la mort de son père, le roi Charles III fera également une déclaration sur la mort de sa mère au cours de cette partie de la réunion. Son discours sera suivi de la lecture du serment écossais, que chaque monarque a lu depuis 1714.

Le serment est une reconnaissance de la séparation du pays entre l’Église et l’État.

Une fois le serment prêté, le monarque signe deux documents distincts assurant la récitation du serment. Chaque conseiller signe alors la proclamation et s’en va. La proclamation est ensuite emmenée sur le balcon au-dessus de Friary Court au palais St. James, où elle est lue par le Garter King of Arms, qui sera accompagné du comte Maréchal, d’officiers et de sergents.

Pendant que la proclamation présentant le roi Charles est lue au public, tous les drapeaux reviendront à voler à plein personnel, retournant à mi-personnel par respect et en deuil pour la reine dès la fin de la lecture à Londres, en Écosse, en Irlande du Nord et Pays de Galles.