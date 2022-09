NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Au moment où Sa Majesté la reine Elizabeth II est décédée jeudi au château de Balmoral, le roi Charles III est devenu le premier roi du Royaume-Uni en plus de 70 ans. Cependant, sa cérémonie de couronnement, un événement religieux solennel qui est resté le même depuis près de mille ans, peut ne pas avoir lieu avant des mois.

Après la mort du père de la reine, le roi George VI, le 6 février 1952, le couronnement d’Elizabeth a eu lieu plus d’un an plus tard en juin 1953. Le Royaume-Uni subira une période de deuil pendant les prochains mois jusqu’à ce que le roi Charles soit couronné à l’abbaye de Westminster. ; cependant, il peut immédiatement commencer son règne en tant que roi après plus de 50 ans de service en tant que prince de Galles.

“Au cours des 900 dernières années, la cérémonie a eu lieu à l’abbaye de Westminster, à Londres”, selon le RSite de la famille royale. “Le service est dirigé par l’archevêque de Cantorbéry, dont la tâche a presque toujours été depuis la conquête normande en 1066.”

Seront présents à la cérémonie des membres de la Chambre du Parlement, de l’Église et de l’État, ainsi que des représentants d’autres pays. Le couronnement ne ressemble à aucun autre événement royal et sera payé par le gouvernement britannique, qui est également chargé de créer la liste des invités, selon La BBC.

Après un service religieux anglican, le roi Charles III se fera placer sur la tête une couronne de Saint-Édouard par l’archevêque de Cantorbéry. C’est la même couronne utilisée lors du couronnement de sa mère et de tous les autres nouveaux souverains depuis 1661.

La couronne réside dans la tour de Londres et pèse environ 5 livres et n’est portée que lors du couronnement d’un monarque.

“Au cours de la cérémonie, le Souverain prête le serment du couronnement. La forme et la formulation ont varié au cours des siècles. Aujourd’hui, le Souverain s’engage à régner selon la loi, à exercer la justice avec miséricorde – promesses symbolisées par les quatre épées dans les insignes du couronnement ( les joyaux de la couronne) – et de maintenir l’Église d’Angleterre », selon le site Web de la famille royale.

Charles sera assis dans le fauteuil du roi Édouard, utilisé par tous les monarques depuis 1626, tout en étant ennuyé, béni et consacré par l’archevêque.

En plus de la couronne de Saint-Édouard, le roi recevra l’orbe et les sceptres pour marquer son règne, suivi de la célébration de la Sainte Communion. Charles avait cinq ans lorsqu’il a assisté pour la dernière fois à cette cérémonie pour la reine Elizabeth II.

L’événement religieux sera diffusé dans le monde entier et regardé par des dizaines de millions de citoyens britanniques.