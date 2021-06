Quand le régime de congé prend-il fin?

Le régime de congé a soutenu des millions d’emplois, payant jusqu’à 80% des salaires des travailleurs dont les emplois ont été touchés par la pandémie.

Après avoir été prolongé à plusieurs reprises, le Coronavirus Job Retention Scheme – pour lui donner son titre officiel – devait prendre fin le 30 avril.

Cependant, après quelques indices pas si subtils qu’une autre prolongation pourrait être en cours, le gouvernement a confirmé qu’elle se terminerait le 30 septembre.

Les employés continueront de recevoir 80 pour cent de leur salaire pour les heures non travaillées, mais les syndicats et l’industrie ont averti que la chancelière risquait des emplois en exigeant des employeurs qu’ils contribuent à hauteur de 10 pour cent au salaire en juillet et de 20 pour cent en août et septembre tandis que l’État couvre le reste.

Cependant, Michael Gove a indiqué que le gouvernement est « ouvert d’esprit » quant à l’extension du régime.

Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, profitera d’un sommet des quatre nations avec Boris Johnson jeudi pour faire pression pour que le programme de maintien dans l’emploi se poursuive au-delà de sa date d’expiration actuelle de septembre.

Interrogé sur la possibilité de le prolonger, M. Gove a déclaré: « Nous sommes ouverts d’esprit, oui. »

S’exprimant avant le sommet des quatre nations sur la lutte contre Covid, le ministre du Cabinet a déclaré que l’initiative, qui voit le contribuable payer en espèces les salaires des travailleurs, avait été un « énorme succès » qui n’a été possible que « grâce aux larges épaules du Trésor britannique ».

Il a insisté sur le fait que des dépenses plus élevées en réponse à la pandémie de coronavirus se poursuivraient, alors que le pays dans son ensemble cherche à « reconstruire mieux ».

Le gouvernement écossais a fait part de ses inquiétudes quant à un éventuel retour à l’austérité des conservateurs à Westminster, mais M. Gove a déclaré à BBC Radio Scotland’s Bonjour Ecosse programme : « Nous dépenserons plus.

« Nous dépenserons plus pour le NHS, nous dépenserons plus pour l’éducation, nous dépenserons plus pour la justice pénale, car dans tous ces domaines, il est absolument vital que nous reconstruisions mieux.

« Le financement supplémentaire pour tout le monde continuera, et il est important que nous apprenions tous les uns des autres sur la façon dont cet argent devrait être dépensé. »

Les contributions supplémentaires coïncideront avec la levée prévue des restrictions de verrouillage qui, on l’espère, entraînera également une augmentation des revenus des entreprises. Toutes les dates d’assouplissement sont susceptibles de changer et dépendent des progrès réalisés dans la maîtrise du virus.

Le fardeau financier supplémentaire donnera aux employeurs des décisions difficiles à prendre quant au maintien ou non de leur personnel.

Pendant ce temps, plus de 600 000 travailleurs indépendants exclus jusqu’à présent du programme de soutien du gouvernement pourront prétendre à des subventions directes en espèces, car le régime gouvernemental d’aide au revenu des travailleurs indépendants (SEISS) est étendu pour couvrir ceux qui ont commencé à travailler pour eux-mêmes en 2019. -20.

Le personnel en congé peut continuer à travailler à temps partiel avec son employeur en ne payant que les heures dont il a besoin.

Les employeurs paient des cotisations d’assurance nationale et de retraite pour toutes les heures du personnel en congé, y compris celles non travaillées.

Les chiffres officiels montrent que le nombre de travailleurs en congé a augmenté de 700 000 à 4,7 millions en janvier lors du troisième verrouillage.

Cependant, les experts ont également averti que le maintien d’une mesure générale en place qui protège certains emplois qui pourraient ne pas avoir d’avenir est préjudiciable à l’économie à long terme.