Quand le regarder à Daytona, New Smyrna Beach

Polaris Dawn n’est pas votre typique mission d’astronaute, et ce ne sont pas des astronautes typiques.

Il y a trois ans, entrepreneur et Jared Isaacman, fondateur de Shift4 il a commandé Inspiration4, la première mission entièrement civile en orbite autour de la Terre, à bord d’un SpaceX Dragon. L’homme d’affaires voyageant dans l’espace est désormais prêt à voler à nouveau sur un SpaceX Dragon − et une fois de plus, il est prêt à saisir une autre première.

Cette fois, Isaacman espère réaliser la première sortie commerciale dans l’espace (EVA ou activité extravéhiculaire) — une manœuvre risquée réservée aux astronautes travaillant pour les agences spatiales nationales. Les sorties dans l’espace sont effectuées en dehors de la sécurité du vaisseau spatial pressurisé, dans le vide spatial.

Aube polaire vise un lancement à 3h38 mardile 27 août, transportant Isaacman et trois autres membres d’équipage : le pilote Scott « Kidd » Poteet, un lieutenant-colonel de l’armée de l’air américaine à la retraite qui a volé avec les Thunderbirds ; la spécialiste de mission Sarah Gillis, ingénieure en chef des opérations spatiales de SpaceX qui a formé les Inspiration4 astronautes; et la spécialiste de mission/médecin Anna Menon, ingénieure principale des opérations spatiales de SpaceX qui a servi dans le contrôle de mission lors de plusieurs missions avec équipage.

Ils sont censés orbiter plus haut que n’importe quel vaisseau spatial depuis les missions Apollo de la NASA.

Isaacman a déclaré à FLORIDA TODAY, un journal du réseau USA TODAY, que le PDG de SpaceX, Elon Musk, avait de grandes ambitions pour l’objectif de SpaceX de rendre la vie humaine multiplanétaire, et que cette mission était née de cet objectif. La sortie dans l’espace en est une grande partie.

Pouvez-vous voir un lancement de fusée depuis le Centre spatial Kennedy ou Cap Canaveral à Daytona Beach ou à New Smyrna Beach ?

Si le temps le permet et en fonction de la couverture nuageuse, oui, lancements de fusées depuis la Space Coast voisine pourrait être visible dans la région du comté de Volusia.

Lorsqu’il y a une fenêtre de lancement au milieu de la nuit ou très tôt le matin, il y a une opportunité de prendre des photos uniques — la fusée illumine le ciel sombre et la traînée de condensation après fait une superbe photo.

Vous trouverez ci-dessous des suggestions sur les endroits où les regarder et des photos des lancements de fusées précédents vus depuis les régions de Daytona Beach, New Smyrna Beach et Port Orange en Floride. Il existe également un radar météorologique en temps réel pour vérifier les conditions pluvieuses autour de la Fun Coast et d’autres zones environnantes. Pour toute question ou commentaire, envoyez un e-mail au journaliste spatial de FLORIDA TODAY, Rick Neale, à l’adresse rneale@floridatoday.com. Pour plus d’informations sur l’espace du réseau USA TODAY, visitez le site floridatoday.com/space.

Mission: Une fusée Falcon 9 de SpaceX transportera l’équipage de quatre civils dirigé par Jared Isaacman, fondateur et entrepreneur de Shift4, vers une mission orbitale SpaceX Dragon. Cette mission marquera le lancement de la combinaison spatiale SpaceX EVA, ainsi que la première sortie dans l’espace d’une entreprise privée.

Lancement: 03h38 HE, mardi 27 août

Emplacement: Pas de tir 39A du Centre spatial Kennedy

Lancement: 03h38 HE, mardi 27 août

Emplacement: Pas de tir 39A du Centre spatial Kennedy

Couverture en direct: Vous pouvez regarder en direct le lancement de la fusée depuis L'équipe spatiale du réseau USA TODAYqui se compose des reporters spatiaux de FLORIDA TODAY Rick Neale et Brooke Edwards et des journalistes visuels Craig Bailey, Malcolm Denemark et Tim Shortt. Notre équipe spatiale fournira des mises à jour à la minute près dans un blog en direct adapté aux appareils mobiles, avec un compte à rebours, à floridatoday.com/space

Radar météo pour Daytona Beach, Floride. Le mauvais temps peut-il annuler un lancement de fusée ?

Le radar du National Weather Service-Melbourne montre les conditions en temps réel pour la Fun Coast et d’autres régions de Floride. La date et l’heure actuelles s’affichent en bas à droite de ce radar intégré. Sinon, vous devrez peut-être vider votre cache.

Dans le comté de Volusia, juste au nord du comté de Brevard, qui abrite le centre spatial Kennedy et la station spatiale de Cap Canaveral, vous pouvez avoir une vue magnifique sur un Lancement de fusées de SpaceX, de la NASA ou de United Launch Alliance.

Les meilleurs points de vue pour observer un lancement de fusée depuis ici sont le long de la plage. Regardez vers le sud. Les lecteurs ont également mentionné avoir vu un lancement de fusée depuis New Smyrna Beach, Daytona Beach et Ormond Beach. Voici quelques endroits recommandés :

• Plage sud de New Smyrna (Canaveral National Seashore), des frais de stationnement peuvent s’appliquer. New Smyrna Beach dispose de 27 km de plages de sable blanc. Station balnéaire éclectique et pittoresque, malgré sa réputation de « capitale mondiale des morsures de requins », New Smyrna Beach a toujours été un paradis pour les surfeurs qui viennent pour les vagues.

• Parc de la plage Mary McLeod Bethune6656 S. Atlantic Ave., New Smyrna Beach. Bethune Beach, qui se trouve à 3,5 miles au sud de New Smyrna Beach et à un mile au nord de l’entrée d’Apollo Beach au parc national de Canaveral, dispose de toilettes, de pavillons de pique-nique, de douches et de près de 800 pieds de trottoir en bord de mer, selon le site du comté de VolusiaLe parc riverain voisin se trouve de l’autre côté de l’avenue South Atlantic et comprend des courts de tennis, des terrains de pickle ball, des terrains de basket-ball et de volley-ball, une aire de jeux, un quai de pêche et des toilettes. La rivière près du parc peut être un excellent point d’observation pour les lamantins, les dauphins et les pélicans.

• Plage d’Apollon à Plage nationale de Canaveral (au sud de New Smyrna Beach). Le parc national de Canaveral s’étend le long de la côte est de la Floride dans les comtés de Volusia et de Brevard. Pour accéder à Apollo Beach, prenez l’Interstate 95 jusqu’à la sortie 249, puis continuez vers l’est jusqu’à ce qu’elle devienne la State Road A1A. Suivez la SR A1A vers le sud jusqu’à l’entrée du parc.

• Bord de rivière d’Oak Hill est le ville la plus au sud du comté de Volusia Sud.

• Parc du lever du soleil275, chemin River, Oak Hill

• Restaurant de fruits de mer et d’huîtres Goodrich terrasse arrière, 253 River Road, Oak Hill

• Lieu historique national de Seminole Rest211, chemin River, Oak Hill

• Parc Riverbreeze250 HH Burch Road, Oak Hill

• Parc Mary Dewees178 N. Gaines St., Oak Hill. Les installations comprennent un immeuble de location, une aire de jeux, un terrain de baseball, des terrains de basket-ball, des courts de tennis, des toilettes extérieures, des pavillons, des aires de pique-nique et des barbecues.

• Parc Nancy Cummings232 Cummings St., Oak Hill. Les installations comprennent une aire de jeux, un terrain de baseball, des terrains de basket-ball, un pavillon extérieur et des toilettes.

• Parc Jimmie Vann Sunrise275 River Road, Oak Hill. Cet endroit dispose d’environ 350 pieds de rivage magnifiquement restauré, selon la ville d’Oak Hill en ligne. Les installations comprennent un pavillon, des tables de pique-nique et des installations de mise à l’eau de kayak.

• Quai municipal AC Delbert Dewees243 River Road, Oak Hill. Les installations comprennent un quai d’observation de 520 pieds avec deux terrasses couvertes et des sièges, indique le site de la ville d’Oak Hill.

• Quai d’observation des oiseaux sur River Road en face du quai municipal d’AC Delbert (voir ci-dessus). Les installations comprennent un quai d’observation de 100 pieds.

Photo du lancement d’une fusée depuis Port Orange, en Floride

En mai 2016, Jesse Paquin a pris une superbe photo du lancement d’une fusée SpaceX Falcon 9 un vendredi matin, depuis Rose Bay à Port Orange, en Floride.

Photos du lancement d’une fusée depuis New Smyrna Beach, en Floride

Photos du lancement d’une fusée depuis Daytona Beach, en Floride

Photo du lancement d’une fusée depuis Ormond-by-the-Sea, en Floride

