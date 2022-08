Quand le Real Madrid pourrait-il remporter son 100e trophée ? Dépend à qui vous demandez

La Super Coupe de l’UEFA du Real Madrid triomphe à Helsinki mercredi — avec David Alaba et Karim Benzéma marquant lors d’une victoire 2-0 contre l’Eintracht Francfort – était le premier des six trophées possibles qui Los Blancos espère soulever cette saison, avec LaLiga, la Copa del Rey, la Ligue des champions, la Supercopa espagnole et la Coupe du monde des clubs de la FIFA à gagner.

C’était aussi une autre étape pour que Madrid devienne le premier club des cinq grandes ligues européennes à avoir remporté 100 trophées officiels. C’est une course qu’ils mènent devant leurs collègues géants Barcelone, Bayern Munich, Juventus, Liverpool et Manchester United – mais à quel point sont-ils proches d’atteindre ce chiffre historique ?

Le journal espagnol Diario AS a qualifié la cible des 100 trophées de “nouveau défi” du Real Madrid en première page mardiaffirmant que les champions d’Espagne en feraient 98 trophées remportés avec la Super Coupe 2022.

Jeter un coup d’œil à Le propre site Web du Real Madrid, cependant, et un chiffre différent peut être trouvé. Le club nomme désormais 99 trophées nationaux et internationaux, dont cette dernière victoire contre Francfort.

En attendant, un coup d’œil sur l’entrée du club sur Wikipedia (qui, comme nous le savons tous, est la source la plus fiable possible) répertorie 96 honneurs compétitifs.

Le Real Madrid a remporté le premier des six trophées possibles cette saison en remportant la Super Coupe de l’UEFA à Helsinki. Gaston Szerman/DeFodi Images via Getty Images

Pourquoi la différence ? Cela revient à votre définition de ce qui constitue un trophée “officiel”. Bien sûr, le nombre de titres en Liga que Madrid a remportés est indéniable : un record de 35. Il en va de même pour ses 19 victoires en Copa del Rey et 14 Ligues des champions. Il n’y a pas de débat sur leurs 12 Supercopas espagnoles, cinq Super Coupes de l’UEFA, quatre Coupes du monde des clubs ou deux Coupes de l’UEFA (aujourd’hui la Ligue Europa). Cela nous amène à un total de 91.

C’est là que ça se complique. L’évolution du football a vu un certain nombre de compétitions historiques disparaître – mais cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas reconnues par les instances dirigeantes du sport.

Cela s’applique à la Coupe Intercontinentale, qui a opposé les vainqueurs de l’UEFA Champions League et la Copa Libertadores de la CONMEBOL entre 1960 et 2004, lorsqu’elle a été remplacée par la Coupe du Monde des Clubs. Le Real Madrid l’a remporté trois fois : en 1960, 1998 et 2002. Il en va de même pour l’éphémère Coupe de la Ligue espagnole, disputée entre 1983 et 1986 avant d’être interrompue. Madrid l’a remporté en 1985. Nous avons maintenant atteint 95 trophées, et il est temps de s’intéresser à d’autres tournois historiques dont le statut “officiel” est moins tranché. La Coupe latine a été disputée entre des équipes d’Espagne, de France, d’Italie et du Portugal – une sorte de prédécesseur de la Coupe d’Europe – entre 1949 et 1957. Le Real Madrid l’a remportée deux fois. L’UEFA et la FIFA ont toutes deux reconnu la Coupe latine comme une compétition officielle, nous pouvons donc les ajouter à la liste. Cela fait 97 trophées pour le Real Madrid.

Ensuite, c’est la Coupe ibéro-américaine, disputée une fois – en 1994 – entre les vainqueurs de la Copa del Rey espagnole et de la Gold Cup de la CONMEBOL, Madrid battant Boca Juniors sur deux manches. Madrid ne le mentionne pas sur son site Web. Mais ils *énumèrent* deux victoires en Coupe du monde des petits clubs : un tournoi dont vous n’avez probablement jamais entendu parler.

Il a eu lieu au Venezuela entre 1952 et 1957, une entreprise privée approuvée par la Fédération vénézuélienne de football, et a été remporté deux fois par le Real Madrid. Il n’est pas reconnu par la FIFA, mais Madrid le considère comme un trophée compétitif, et c’est là que réside la confusion.

Que Madrid en ait 96, 98 ou 99, ce n’est pas le club le plus titré au monde en termes de trophées remportés. Les géants écossais Rangers et Celtic sont en tête en Europe, avec respectivement 117 et 113 trophées officiels. Nacional d’Uruguay, qui a récemment accueilli Luis Suarez de retour au club – revendiquent un nombre incroyable de 163 trophées, ce qui en fait le club le plus titré d’Amérique du Sud.

Alors, quand Madrid pourrait-il franchir la barrière des 100 trophées ? Selon le chiffre que vous acceptez, cela pourrait arriver dans la Supercopa espagnole en janvier, ou la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA – pour laquelle une date n’a pas encore été fixée – ou en mai prochain, à la fin de la saison 2022-23.

Considérant que Madrid a remporté 17 des 19 finales qu’ils ont disputées depuis 2014, il ne faudra probablement pas longtemps avant qu’ils évoquent leur siècle de trophées, quel que soit le décompte que vous suivez.