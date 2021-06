LE Pentagone dit qu’il n’y a aucune preuve que les ovnis rapportés par des militaires américains effrayés soient extraterrestres.

Mais, la théorie controversée ne peut pas être complètement exclue, devrait dire un nouveau rapport majeur sur les ovnis.

Un groupe de travail a enquêté sur les observations d’OVNI aux États-Unis Crédit : Alamy

Quand le rapport sur les ovnis sera-t-il publié par le Pentagone ?

Le rapport non classifié du gouvernement américain sur les objets volants non identifiés (OVNI) devrait être rendu public au Congrès avant la fin juin 2021.

Il pourrait même être rendu public aujourd’hui, jeudi 24 juin, ou demain, selon CNET.

Mais, a averti le Washington Post, cela pourrait être retardé car « des agences ont manqué des délais similaires pour les rapports du Congrès dans le passé ; et la disposition n’est pas techniquement contraignante ».

Les législateurs ont exigé que les conclusions soient publiées après que quelque 120 incidents au cours des 20 dernières années aient été signalés par l’armée américaine.

Les pilotes de l’US Navy, par exemple, ont enregistré des objets voyageant à des vitesses apparemment hypersoniques, tournant et disparaissant mystérieusement.

Le grand nombre de ce que le Pentagone appelle les phénomènes aériens non identifiés (UAP) en a fait un problème sérieux.

Un OVNI mystérieux repéré par un sous-marin de l’US Navy voyageant à une « vitesse sans précédent » Crédit : Renard

Cela survient alors que des adversaires américains comme la Chine et la Russie pourraient utiliser des technologies militaires et de surveillance inconnues et très avancées.

« Nous prenons au sérieux toutes les incursions dans nos espaces d’exploitation », a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

« Cela pourrait potentiellement impliquer des problèmes de sécurité et/ou de sécurité nationale », a-t-il ajouté, se référant aux rapports de l’UAP que le ministère de la Défense a enregistrés.

Le rapport, commandé en 2020, doit être soumis au Congrès d’ici la fin juin par le directeur du renseignement national.

Le rapport principal ne sera pas classifié et pourra être rendu public, mais il y aura également une annexe classifiée, selon le New York Times, qui restera secrète.

New York Mag l’a décrit comme un « acte de transparence sans précédent » de la part du Pentagone.

Vidéo non classifiée prise par des pilotes de la Marine montrant des interactions avec des «phénomènes aériens non identifiés» – ou PAN Crédit : AFP

Qu’est-ce qui devrait être annoncé?

Le rapport sur les ovnis, a déclaré le Washington Post, « n’offrira aucune conclusion ferme sur ce que les objets… pourraient être ».

L’armée et le renseignement américains n’ont apparemment trouvé aucune preuve que des objets volants non identifiés apparemment très avancés aperçus par des pilotes militaires étaient des vaisseaux spatiaux extraterrestres.

CNet explique: « Le rapport devrait dire qu’il n’y a aucune preuve que l’UAP vu par le personnel militaire soit une technologie américaine avancée secrète ou un vaisseau spatial extraterrestre.

« Mais une explication extraterrestre possible ne peut pas être définitivement exclue.

« Cela signifie que la communauté du renseignement semble penser que l’UAP a des causes qui sont une combinaison d’inconnues, banales ou provenant d’entités étrangères ou privées. »

Des liens possibles avec une vie extraterrestre hautement intelligente ont été suggérés après que le Pentagone a publié des vidéos l’année dernière, dans lesquelles les pilotes de la Marine expriment leur étonnement devant les objets se déplaçant rapidement qu’ils voient.

Images de l’US Navy montrant un OVNI en forme de pyramide volant au large de la Californie

De plus, de hauts responsables ayant accès aux renseignements, dont l’ancien président Barack Obama, se sont exprimés.

« Ce qui est vrai – et je suis en fait sérieux ici – c’est qu’il y a des images et des enregistrements d’objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu’ils sont », a déclaré Obama au Late Late Show.

« Il y a beaucoup plus d’observations que ce qui a été rendu public », a déclaré sur Fox News John Ratcliffe, qui était directeur du renseignement national pendant les huit derniers mois de l’administration de Donald Trump.

« Il y a des cas où nous n’avons pas de bonnes explications pour certaines des choses que nous avons vues », a-t-il ajouté.

Il a suggéré que le rapport décrirait les incidents de « partout dans le monde ».

« Nous parlons d’objets qui ont été vus par des pilotes de la Navy ou de l’Air Force ou qui ont été captés par des images satellites qui se livrent franchement à des actions difficiles à expliquer », a déclaré Ratcliffe.

Le Pentagone s’est penché sur les phénomènes aériens non identifiés (UAP) Crédit : AFP

Luis Elizondo, qui a travaillé sur l’enquête UAP du Pentagone et l’a exhorté à révéler ce qu’il sait, a déclaré que certaines des observations suggèrent une technologie extrêmement avancée inconnue des humains.

« Si les reportages du New York Times sont exacts, les objets observés par les pilotes du monde entier sont bien plus avancés que toutes les technologies terrestres connues de nos services de renseignement », a-t-il déclaré.

« Il est temps de publier le rapport complet, les vidéos et les données que nous avons vues au Pentagone », a ajouté Elizondo.

BBC News rapporte: « Les chefs militaires avertissent que la technologie, si elle n’est pas étrangère, peut appartenir à des adversaires américains tels que la Russie ou la Chine. »

Le 4 août 2020, la création d’un groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés (PAU) a été approuvée.

Sa mission est de détecter, d’analyser et de cataloguer les PAN qui pourraient potentiellement constituer une menace pour la sécurité nationale des États-Unis.

Chris Jones du Mutual UFO Network a déclaré: « Le phénomène vient d’être validé par les articles qui sortent, oui, il y a quelque chose là-bas.

« Non, nous ne savons pas ce que c’est, mais cela vaut la peine d’être examiné. Et c’est ce que nous faisons depuis des décennies », rapporte Sky News.

Des pilotes de la marine ont été témoins d’un OVNI « troublant » au large de San Diego qui « ressemblait à un tic-tac » Crédit : CNN

Comment puis-je lire le rapport du Pentagone ?

Les fans d’OVNI attendent avec impatience le rapport du Pentagone, qui sera prochainement soumis au Congrès.

Ses conclusions – mais pas toutes, car une partie restera confidentielle – devraient être rapportées par les médias du monde entier.