Quand le prochain premier ministre sera-t-il annoncé?

Liz Truss a annoncé sa démission en tant que Premier ministre après seulement 45 jours de travail, faisant d’elle l’occupante la plus courte du 10 Downing Street de l’histoire britannique.

Le règne désastreux de Mme Truss a commencé le 6 septembre, englobant la mort de Sa Majesté la reine Elizabeth II, mais on se souviendra de Kwasi Kwarteng pour le “min-Budget” de Kwasi Kwarteng, extrêmement malavisé et emprunteur.

Le programme budgétaire Truss-Kwarteng non chiffré n’a servi qu’à effrayer les marchés financiers mondiaux, à vider la livre, à déclencher un avertissement du FMI et à obliger la Banque d’Angleterre à renflouer les fonds de pension en rachetant la dette publique à hauteur de 65 milliards de livres sterling.

Un certain nombre de demi-tours embarrassants ont suivi, le chancelier a été limogé le 14 octobre après avoir été humilié sur la scène mondiale avec un rappel anticipé d’une réunion à Washington, DC, pour être remplacé par Jeremy Hunt, qui a ensuite déchiré le reste. du budget et, avec lui, la faible crédibilité de Mme Truss en tant que leader.

La démission de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman a suivi cinq jours plus tard, accompagnée d’une mêlée peu édifiante aux Communes lors d’un vote sur la fracturation hydraulique, incitant de nombreux conservateurs à mettre fin au mandat de l’ancien secrétaire aux Affaires étrangères.

Après l’annonce de sa démission jeudi midi, ses rivaux ont commencé à peser de nouvelles candidatures à la direction, M. Hunt et Michael Gove se sont empressés de se retirer et Boris Johnson a tout aussi vite fait savoir qu’il était intéressé par un improbable, Berlusconi. -esque retour.

Les premiers favoris des bookmakers, quant à eux, semblent être Rishi Sunak, qui avait si raison à propos des folies fiscales du «conte de fées» de Mme Truss et qui semble également enthousiaste, avec la chef de la Chambre des communes Penny Mordaunt et le secrétaire à la Défense Ben Wallace.

Bien que les détails soient rares jusqu’à présent sur la manière dont le processus se déroulera, Mme Truss a déclaré dans sa déclaration – qui faisait suite à une réunion privée avec le président du comité de 1922, Sir Graham Brady – qu’un nouveau Premier ministre serait en place d’ici la fin de la semaine prochaine.

Sir Graham a depuis précisé que cela signifie le vendredi 28 octobre.

“Nous sommes profondément conscients de l’impératif dans l’intérêt national de résoudre ce problème rapidement”, a-t-il déclaré aux journalistes à Westminster.

“J’ai parlé au président du parti, Jake Berry, et il a confirmé qu’il sera possible d’organiser un scrutin et de conclure une élection à la direction d’ici le vendredi 28 octobre.

“Nous devrions donc avoir un nouveau dirigeant en place avant la déclaration fiscale qui aura lieu le 31.”

Après un concours fastidieux et interminable en juillet et août au cours duquel un immense champ a finalement été réduit par les députés à seulement deux – Mme Truss et M. Sunak – avant que les membres du parti ne votent, cette prochaine tentative promet d’être beaucoup plus simple et plus rapide. aventure.

Cependant, une approche réduite risque de mettre en colère la base du parti en lui refusant cette fois-ci son mot à dire dans les procédures.

Sir Graham a indiqué qu’il s’attend à ce que le concours soit une course à deux chevaux, bien qu’il reste à voir exactement qui est sérieux au sujet de l’inscription, et plus de détails sont attendus jeudi soir.

Si les conservateurs ne peuvent pas se trouver un candidat d’unité dans une semaine, cependant, la clameur pour des élections générales est susceptible de croître de plus en plus fort.