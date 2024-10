Quand le procès civil contre Karen Read aura-t-il lieu devant le tribunal ?

Les membres de la famille de feu John O’Keefe repoussent une proposition de report de leur procès pour mort injustifiée contre Karen Read, la femme accusée de l’avoir tué, et contre deux bars de Canton qu’ils ont visités avant sa mort.

Le frère de John O’Keefe, Paul O’Keefe, et sa succession ont intenté une action civile devant la Cour supérieure de Plymouth en août contre la petite amie de John O’Keefe, Karen Read, et les barreaux de Canton, CF McCarthy’s and the Waterfall.

Le premier procès de Read concernant la mort d’O’Keefe s’est soldé par un procès nul en juillet. Read et l’un des barreaux demandent que cette affaire civile soit suspendue jusqu’à la fin de son deuxième procès pénal, qui doit commencer en janvier.

Marc Diller, l’avocat des O’Keefe, a déposé une réponse la semaine dernière s’opposant au retard.

« Non seulement l’accusé Read utilise les médias pour empoisonner le jury, mais tout retard risque également de dégrader les preuves, y compris la mémoire des témoins », a-t-il écrit.

Karen Read accusée de meurtre au deuxième degré

Karen Read a été accusée de meurtre au deuxième degré après que le corps d’O’Keefe, un policier de Boston et originaire de Braintree, a été retrouvé dans l’allée devant le domicile de Canton d’un collègue policier de Boston le 29 janvier 2022, lors d’une tempête de neige. Les procureurs affirment que Read était ivre et en colère lorsqu’elle l’a délibérément frappé après une nuit de beuverie au CF McCarthy’s et au Waterfall.

Mais les avocats de la défense de Read affirment qu’elle a été accusée de la mort d’O’Keefe.

Read est également accusé d’homicide involontaire alors qu’il conduisait en état d’ébriété et qu’il quittait les lieux de blessures corporelles et de décès.

Les procureurs ont appelé plus de 65 témoins lors de témoignages qui ont débuté le 29 avril.

La liste des témoins de la défense était beaucoup plus courte et comprenait un conducteur de charrue qui a déclaré n’avoir rien vu sur la pelouse de Canton où le corps d’O’Keefe a été retrouvé.

Les avocats de la défense ont demandé l’abandon de certaines charges retenues contre Karen Read

Après l’annulation du procès, les avocats de la défense de Read ont déposé des requêtes visant à rejeter deux accusations dans l’affaire et ont déclaré que le jury avait convenu à l’unanimité que Read n’était pas coupable de meurtre au deuxième degré et d’avoir quitté les lieux d’un accident avec blessures ou décès.

Mais les procureurs ont fait valoir que la défense avait la possibilité de s’opposer à la déclaration d’annulation du procès à l’époque et qu’elle ne l’a pas fait, et que le l’affaire n’a pas de verdict.

La juge Beverly Cannone s’est rangée du côté de l’accusation et a statué que Read pouvait être rejugé pour toutes les accusations.

Les avocats de Read ont fait appel de la décision de Cannone auprès de la Cour judiciaire suprême de l’État, en déposant une requête de 37 pages demandant des plaidoiries devant un juge unique. Cette audience est prévue pour le mois prochain.

Cet article a été initialement publié sur The Patriot Ledger : La famille de John O’Keefe repousse les retards dans l’affaire civile Karen Read