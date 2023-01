Quand le prix des œufs va-t-il enfin baisser ?

Il y a quelques mois, j’ai demandé aux lecteurs de Vox quelles augmentations de prix les dérangeaient le plus dans notre environnement économique actuel de forte inflation. La réponse la plus courante, de loin, était les œufs – un article relativement peu coûteux, mais un aliment de base, et dont les hausses de prix étaient ennuyeuses pour de nombreux consommateurs. C’était en août 2022. Aujourd’hui, la situation du prix des œufs est encore pire.

Selon les données fournies par Urner Barry, qui suit le marché des produits de base alimentaires, le prix moyen d’une douzaine d’œufs “Midwest larges” atteignait 5,46 dollars fin décembre 2022, bien au-dessus des 0,89 dollars qu’il était au début de 2020, avant la pandémie a frappé, et même au-dessus d’autres sommets dans la fourchette basse de 3 $ l’été dernier. Suite au pic de demande d’œufs qui accompagne la période des fêtes, les prix ont commencé à se calmer, retombant à 3,64 $ le 17 janvier.

“Il y a presque invariablement une baisse de la demande après la période de cuisson des fêtes, ce qui, à son tour, fait chuter les prix de gros”, a déclaré Karyn Rispoli, qui couvre le marché des œufs pour Urner Barry, dans un e-mail. “La baisse de cette année a cependant été plutôt forte en raison des sommets à partir desquels le marché s’ajuste.”

Pourtant, les prix des œufs que beaucoup de gens voient à l’épicerie sont époustouflants. Et dans certaines régions du pays, comme la Californie, les œufs sont très chers et, dans certains cas, difficiles à trouver.

Les œufs font partie de l’histoire de l’inflation de l’économie américaine depuis des mois. Au-delà du coût d’un œuf individuel au magasin, vous devez également vous rappeler que les œufs sont un ingrédient dans de nombreux articles, de la nourriture pour animaux de compagnie aux produits de boulangerie et au-delà. Ainsi, lorsque le coût des œufs augmente, cela peut exercer une pression sur beaucoup de choses.

Alors que se passe-t-il en ce moment ? Voici un petit aperçu.

La grippe aviaire est mauvaise

Les œufs sont principalement très chers en ce moment parce que les poulets continuent de tomber malades à cause d’une grippe aviaire super mortelle, largement propagée par les oiseaux sauvages en migration. La dernière fois que la grippe aviaire a frappé si fort, en 2015, elle a fait monter en flèche le prix des œufs. Maintenant, cela se reproduit, et cela s’avère plus persistant que la dernière fois.

“En 2015, le virus s’est en quelque sorte arrêté une fois que le temps est devenu chaud et que la migration printanière s’est terminée, et le repeuplement a pu pleinement démarrer. [In 2022]il revient à l’automne avec la migration hivernale », a déclaré Brian Moscogiuri, stratège commercial mondial chez Eggs Unlimited.

« Il y a un énorme manque à gagner »

Début décembre, il y avait environ 308 millions de « pondeuses », c’est-à-dire des poules pondant des œufs destinés à la consommation, aux États-Unis. C’est en baisse par rapport à 328 millions l’année précédente. “En règle générale, vous avez besoin d’environ un oiseau par personne pour avoir une offre et une demande proches de l’équilibre avec la consommation américaine”, a déclaré Moscogiuri. « Nous avons donc, quoi, 331 millions d’habitants dans ce pays ? Vous pouvez voir là, il y a un énorme manque à gagner.

Comme l’a expliqué Kenny Torrella de Vox, près de 58 millions d’oiseaux aux États-Unis, pour la plupart des poules pondeuses, sont morts de la grippe aviaire au cours de l’année écoulée, bien au-dessus du record précédent de 50 millions de 2015. Une fois qu’une ferme ou une installation est infecté par le virus, il se propage comme une traînée de poudre et est presque toujours mortel. Quoi qu’il en soit, les réglementations américaines exigent que les agriculteurs dépeuplent leurs exploitations une fois que la grippe aviaire est détectée, ce qui signifie que les oiseaux avec et sans virus doivent être tués.

«Ils doivent nettoyer et désinfecter l’ensemble de l’installation, puis ils doivent tester [the facility] afin de repeupler [to make sure the virus is cleared]», a déclaré Moscogiuri. Les producteurs d’œufs se sont améliorés en matière de repeuplement, ayant appris de l’expérience en 2015, mais comme mentionné, l’épidémie actuelle est beaucoup plus persistante que la précédente.

L’épidémie de grippe aviaire en 2022 a coïncidé avec une saison chaude pour les œufs chez les consommateurs, entraînant une sorte de tempête parfaite sur les prix. “La dernière vague d’épidémies est survenue à un moment où l’industrie ajuste de manière saisonnière les troupeaux de ponte pour répondre à la demande croissante d’œufs associée à la saison des vacances d’hiver”, a écrit l’USDA dans une note de recherche récente. “Des stocks d’œufs en coquille inférieurs à la normale vers la fin de l’année, combinés à une demande accrue découlant de la saison de cuisson des fêtes, ont entraîné plusieurs semaines successives de prix record des œufs.”

L’inflation est toujours un problème et l’économie est un peu bancale

Bien que la grippe aviaire soit la principale cause de la flambée actuelle des prix des œufs, d’autres facteurs entrent également en jeu – des facteurs qui ont entravé le marché des œufs et l’économie en général depuis des mois maintenant. L’inflation semble ralentir dans certaines régions, mais elle reste élevée et beaucoup de choses sont plus chères.

« Comme pour tous les autres articles de l’épicerie, il y a toute cette pression inflationniste, avec les taux d’intérêt, avec le pétrole, avec les prix des aliments pour animaux, avec les matières premières, avec les emballages, la mise en carton, le transport. Vous avez des problèmes de main-d’œuvre et des coûts associés à la main-d’œuvre », a déclaré Moscogiuri.

J’ai écrit un explicatif sur les œufs et l’inflation au début de 2022 qui a abordé beaucoup de ces problèmes. Le coût d’un œuf représente plus de la moitié de l’alimentation, m’a dit à l’époque Sam Krouse, vice-président du développement commercial chez MPS Egg Farms, dont le siège est dans l’Indiana. Comme les coûts du tourteau de maïs et de soja fluctuent, les prix des œufs fluctuent également. Les changements dans les prix du carburant et des emballages – cartons et boîtes en carton ondulé et pellicule plastique – peuvent avoir un impact sur le prix final des œufs. La demande affecte aussi les choses. La saison des fêtes est peut-être terminée, mais Pâques, une autre période de l’année où les consommateurs se tournent vers les œufs, approche à grands pas.

Les prix des œufs commencent à baisser, même si ce qui se passe sur le marché de gros ne se reflète pas toujours directement et immédiatement dans l’allée des épiceries

Il est souvent plus coûteux d’être gentil avec les poulets, ce qui peut entraîner des prix plus élevés pour les œufs sans cage. En Californie, une loi est entrée en vigueur l’année dernière qui exige que tous les œufs vendus dans l’État proviennent de poules sans cage. Le Massachusetts a mis en place une nouvelle loi resserrant les normes de production d’œufs, et certaines entreprises ont également pris des engagements sans cage. Comme l’a récemment noté le Los Angeles Times, les poules sans cage peuvent être un peu plus susceptibles d’entrer en contact avec des oiseaux sauvages qui peuvent les infecter avec la grippe aviaire, bien que les poulets sans cage et enfermés aient contracté le virus à des taux similaires. (Il convient de noter qu’au milieu de l’étrangeté actuelle du marché des œufs, les œufs de spécialité ont parfois été la meilleure affaire, mais ce n’est généralement pas le cas.)

Les œufs auront-ils une belle chute ?

Comme mentionné en haut, les prix des œufs commencent à baisser, même si ce qui se passe sur le marché de gros ne se reflète pas toujours directement et immédiatement dans l’allée des épiceries. Comme le note le Wall Street Journal, certaines épiceries ont essayé de maintenir les prix des œufs « compétitifs », même si cela signifie sacrifier certains bénéfices, car ce sont des produits de consommation de base et bons pour attirer les gens. Pour les nombreux magasins qui ont augmenté leurs prix, il y aura probablement aussi des retards dans leur baisse.

“Il y a généralement un décalage de deux à trois semaines entre les prix de gros et ce que les consommateurs voient en termes de prix de détail”, a déclaré Rispoli. «Cela suppose cependant que les détaillants répercutent ces coûts inférieurs. Étant donné que de nombreux détaillants vendaient des œufs à un prix inférieur au coût lorsque le marché a atteint des sommets records le mois dernier, ils pourraient être plus lents à réagir en cas de baisse.

La bonne nouvelle, si vous êtes une vraie tête d’oeuf (je suis désolé), c’est que généralement il y a des oeufs sur les étagères. Le Journal rapporte qu’il y a eu des «pénuries inégales» d’œufs, mais pas une qui soit très répandue et répandue. Certaines chaînes d’épicerie régionales dans des endroits comme la Caroline du Nord et le Colorado ont fait face à des pénuries occasionnelles ou, dans certains cas, les œufs de spécialité ou biologiques ont été un peu plus difficiles à trouver. Dans l’ensemble, cependant, les producteurs d’œufs ont été plus agiles pour repeupler leurs fermes et se remettre des épidémies de grippe aviaire qu’ils ne l’étaient en 2015.

Cela étant dit, le temps va bientôt commencer à se réchauffer, ce qui signifie que la migration des oiseaux sauvages recommence, créant plus de potentiel d’infections. Les producteurs s’améliorent dans la protection de leurs troupeaux contre la grippe aviaire, mais ils ne sont pas parfaits. (De plus, comme le note Torrella, peut-être que la façon d’être vraiment bon ici est de commencer à vacciner les poulets.) Dans le monde des œufs, le souci n’est pas que l’hiver arrive, c’est que le printemps arrive.

“J’espère que le repeuplement se poursuit et que la production augmente, et nous n’en voyons plus [bird flu] alors que nous retournons à nouveau dans cette migration printanière, et le pire est derrière nous », a déclaré Moscogiuri. “Mais nous ne savons vraiment pas.”