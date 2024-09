Quand le prix de (LUMN) parle, les gens écoutent

Plans de trading à long terme pour LUMN

Achetez LUMN légèrement au-dessus de 4,94 objectif n/a stop loss à 4,93. Détails

Les données techniques récapitulatives nous indiquent d’acheter LUMN à proximité de 4,94, mais il n’y a pas d’objectif de hausse actuel dans le tableau récapitulatif. Dans ce cas, nous devons attendre qu’une mise à jour du tableau récapitulatif ait été effectuée (ce qui se produit généralement au début de chaque journée de négociation) ou que la position soit arrêtée. Les données nous indiquent de définir un stop loss à 4,93 pour nous protéger contre une perte excessive au cas où l’action commencerait à évoluer à l’encontre de la transaction. 4,94 est le premier niveau de support en dessous de 6,09, et en règle générale, tout test de support est un signal d’achat. Dans ce cas, si le support 4,94 est testé, un signal d’achat existerait. AUCUN . Détails AUCUN .

Il n’y a pas de niveaux de résistance actuels dans le tableau récapitulatif et, par conséquent, il n’y a pas de plans de résistance à la baisse qui nous indiquent de vendre à découvert lors de tests de résistance. Les niveaux de résistance ont dépassé la limite supérieure et, à moins que le titre ne s’inverse à nouveau à la baisse et en dessous des niveaux de support, les positions courtes semblent risquées.

Plans de Swing Trading pour LUMN

Achetez LUMN légèrement au-dessus de 6,16, objectif n/a, Stop Loss à 6,14 Détails

Si le niveau 6,16 commence à dépasser le niveau 6,16, les données techniques nous indiquent d’acheter LUMN juste au-dessus de ce niveau, avec un objectif de hausse de n/a. Les données nous indiquent également de fixer un stop loss à 6,14 au cas où l’action se retournerait contre la transaction. 6,16 est le premier niveau de résistance au-dessus de 6,09, et en règle générale, toute cassure au-dessus de la résistance est un signal d’achat. Dans ce cas, 6,16, la résistance initiale, franchirait le niveau 6,16, donc un signal d’achat existerait. Étant donné que ce plan est basé sur une cassure de la résistance, il est appelé Plan de résistance longue. Short LUMN légèrement proche de 6,16, objectif 5,58, Stop Loss @ 6,18. Détails Les données techniques suggèrent une position courte sur LUMN si elle teste 6,16 avec un objectif de baisse de 5,58. Nous devrions toutefois avoir un stop loss en place à 6,18 au cas où l’action commencerait à évoluer à l’encontre de la transaction. En règle générale, tout test de résistance est un signal de vente à découvert. Dans ce cas, si la résistance, 6,16, est testée, un signal de vente à découvert existerait. Étant donné que ce plan est un plan de vente à découvert basé sur un test de résistance, il est appelé plan de résistance à découvert.

Plans de trading journalier pour LUMN

Achetez LUMN légèrement au-dessus de 6,25, objectif n/a, Stop Loss à 6,24 Détails

Si le niveau 6,25 commence à dépasser le niveau 6,25, les données techniques nous indiquent d’acheter LUMN juste au-dessus de 6,25, avec un objectif de hausse de n/a. Les données nous indiquent également de fixer un stop loss à 6,24 au cas où l’action se retournerait contre la transaction. 6,25 est le premier niveau de résistance au-dessus de 6,09, et en règle générale, toute cassure au-dessus de la résistance est un signal d’achat. Dans ce cas, 6,25, la résistance initiale, dépasserait le niveau 6,09, donc un signal d’achat existerait. Étant donné que ce plan est basé sur une cassure de la résistance, il est appelé plan de résistance longue. Short LUMN légèrement proche de 6,25, objectif 5,79, Stop Loss @ 6,26. Détails Les données techniques suggèrent une position courte sur LUMN si elle teste 6,25 avec un objectif de baisse de 5,79. Nous devrions toutefois avoir un stop loss en place à 6,26 au cas où l’action commencerait à évoluer à l’encontre de la transaction. En règle générale, tout test de résistance est un signal de vente à découvert. Dans ce cas, si la résistance, 6,25, est testée, un signal de vente à découvert existerait. Étant donné que ce plan est un plan de vente à découvert basé sur un test de résistance, il est appelé plan de résistance à découvert.

Vérifiez l’horodatage de ces données. Signaux générés par l’IA mis à jour pour Lumen Technologies Inc. (LUMN) disponible ici : LUMNE.

Notes de LUMN pour le 15 septembre :

Terme → Près Milieu

Long

Notation Fort Faible Fort

P1 0 0 1,64

P2 5,79 5.58 3.08

P3 6.25 6.16 4.94





Signaux générés par l’IA pour LUMN





Bleu = Prix actuel

Rouge = Résistance

Vert = Soutien

