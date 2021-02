Quand le président américain a rencontré les héros de l’indépendance de l’Afrique

Le président John F. Kennedy a rencontré le premier président du Ghana et chef de file panafricaniste Kwame Nkrumah à la Maison Blanche en mars 1961

Dans notre série de lettres de journalistes africains, l’écrivain sierra léonais-gambien Ade Daramy exploite une archive de photos du président américain John F. Kennedy, qui a établi le modèle des relations des États-Unis avec l’Afrique.

Avant que Kennedy ne devienne président en 1961, son pays n’avait guère tenté de comprendre les changements rapides que subissait l’Afrique.

Au moment de son assassinat en 1963, le tableau avait radicalement changé.

Au cours de sa courte période au pouvoir, Kennedy avait reçu à la Maison Blanche soit le chef de chaque État africain indépendant – au nombre de plus de deux douzaines à l’époque – ou son ambassadeur.

Le président sénégalais Léopold Sédar Senghor, figure clé du mouvement anticolonial dans les pays francophones, s’est envolé pour Washington en novembre 1961

Un an avant qu’il ne devienne président, 17 pays africains avaient obtenu leur indépendance de leurs maîtres coloniaux, et conscient que le monde changeait, Kennedy savait qu’une nouvelle relation devait être forgée.

Cette relation était basée sur le soutien des nouvelles nations africaines.

C’était une perspective de politique étrangère qui a essentiellement survécu, compte tenu des ajustements occasionnels, jusqu’aux efforts du président Donald Trump pour la remplacer par son approche plus transactionnelle.

Il a été rapporté que M. Trump avait tristement utilisé un langage péjoratif en parlant du continent, et le prédécesseur de Kennedy, Dwight D. Eisenhower, avait ses propres opinions négatives.

Il a déclaré au président du Togo, Sylvanus Olympio, que la raison pour laquelle les États-Unis partageaient un ambassadeur entre le Togo et le Cameroun était parce qu’il ne voulait pas que ses diplomates « aient à vivre dans des tentes ».

Le président togolais Sylvanus Olympio a été accueilli à l’aéroport par Kennedy en mars 1962

Pendant la campagne électorale de 1960, Kennedy a critiqué à plusieurs reprises l’administration d’Eisenhower pour «avoir négligé les besoins et les aspirations du peuple africain» et a souligné que les États-Unis devraient être du côté de l’anticolonialisme et de l’autodétermination, et non du côté des colonialistes.

Une fois au pouvoir, Kennedy a invité les dirigeants africains à des visites d’État et a tracé le tapis rouge.

L’empereur éthiopien Haile Selassie, l’un des fondateurs de l’Organisation de l’unité africaine en mai 1963, a été accueilli à Washington par la première dame Jacqueline Kennedy et le président en octobre de la même année.

Accompagné de la première dame Jackie Kennedy, il saluerait chacun d’entre eux – y compris l’empereur éthiopien Haile Selassie et le roi Hassan IV du Maroc – à leur arrivée dans le pays.

Haile Selassie a été conduite dans les rues de la capitale américaine

Il y avait aussi des gardes d’honneur, des dîners somptueux et des visites au ballet, au théâtre et aux lieux d’intérêt historique.

Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d’Ivoire, et son épouse, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, ont été invités à un dîner officiel lors de leur visite en mai 1962

Les visites ont toutes été soulignées dans les médias et le public a été encouragé à se manifester et à applaudir.

Kennedy et ses invités seraient conduits dans des rues ornées de bannières de bienvenue et de foules enthousiastes et, si le temps le permettait, dans une voiture à toit ouvert.

Bien sûr, il y avait un élément de realpolitik dans tout cela. L’Union soviétique faisait des ouvertures similaires aux États africains qui cherchaient à se distancer des anciens maîtres coloniaux.

En prenant ses fonctions, Kennedy savait qu’il devait agir rapidement pour se lier d’amitié avec les nations africaines émergentes.

Le président guinéen Ahmed Sékou Touré, qui en 1958 a conduit le pays à l’indépendance de la France deux ans avant la plupart de ses autres colonies africaines, était à Washington en octobre 1962

Dans le bureau ovale, il a déclaré à l’Association nationale des clubs de femmes de couleur: « Je crois que … si nous vivons selon les idéaux de notre propre révolution, alors le cours de la révolution africaine dans la prochaine décennie sera vers la démocratie et la liberté. et non vers le communisme et ce qui pourrait être une sorte de colonialisme beaucoup plus grave. «

Un mois après son investiture, il a demandé au vice-président Lyndon B. Johnson de se rendre au Sénégal pour rencontrer le président Léopold Sédar Senghor, qu’il considérait comme un allié clé pour tenter de rallier les pays francophones.

Puis un autre mois plus tard, Kennedy a lancé le Peace Corps – qui a envoyé de jeunes Américains à travers le monde – et en août 1961, a invité à la Maison Blanche le premier groupe de volontaires se préparant à se rendre au Ghana et au Tanganyika.

L’assassinat du héros de l’indépendance congolaise, Patrice Lumumba, avec une implication présumée de la CIA, trois jours avant la prise de fonction de Kennedy, rappelle que les batailles de la guerre froide avec l’Union soviétique se déroulaient également sur le continent.

William Tubman, le président du Libéria, dont la capitale porte le nom de l’ancien président américain James Monroe, s’est entretenu avec Kennedy en octobre 1961

Mais je dirais que Kennedy était véritablement intéressé par le développement et l’avancement du continent. Les dirigeants africains qui se sont battus dur pour l’indépendance n’étaient pas naïfs et ont pris Kennedy au mot: que la relation pouvait être mutuellement bénéfique.

Sa mort prématurée a été profondément ressentie en Afrique – d’autant plus que son successeur, Johnson, ne partageait pas sa volonté de cimenter les relations.

Aujourd’hui, 60 ans plus tard, le président Jo Biden commence à façonner sa politique à l’égard de l’Afrique.

Dans une déclaration au début du mois, il a déclaré que les États-Unis étaient prêts à être « le partenaire de l’Afrique, dans la solidarité, le soutien et le respect mutuel ».

Les paroles de Biden ont fait écho à l’engagement de Kennedy – nous attendons maintenant de voir si les actions correspondent à la rhétorique.

