La star de SWAMP People, Ashley Jones, a annoncé la mort de son père dans un message émouvant sur Facebook.

La star de la télé-réalité a annoncé la mort de son père le jeudi 11 février, la qualifiant de « solide comme une ancre de roche qui m’aimait plus que quiconque sur cette planète ».

Quand le père d’Ashley Jones, star de Swamp People, est-il mort?

Dans un sentimental Message Facebook, Jones a partagé la nouvelle de la mort de son père à ses disciples.

« Mon père est décédé hier. Il était mon solide ancre de roche qui m’aimait plus que quiconque sur cette planète », a écrit le chasseur d’alligator.

« Il pourrait crier et j’appellerais et il répondrait toujours bonjour ma chérie. Je serai toujours son petit amour et il sera toujours mon plus grand fan.

« Notre alligator est ce qui m’a amené sur les gens des marais et je connais mon père et je n’oublierai jamais cette expérience que nous avons eue ensemble! J’aime tellement cet homme. C’était un père formidable et un papa pour mes bébés », a ajouté Jones.

«Et il n’y a rien au monde qu’il n’aurait pas fait pour moi. Prions juste que mes enfants et ma mère trouvent la paix grâce à ça. Mon frère est en ville pour aider et nous allons diffuser des informations dès que possible !.

Qu’est-ce que Swamp People?

Swamp People a été créée pour la première fois sur History Channel en août 2010.

Le spectacle suit les activités quotidiennes des chasseurs d’alligator vivant dans les marais du bassin de la rivière Atchafalaya, dans le centre-sud Louisiane.

Les chasseurs chassent les alligators américains pour gagner leur vie.

L’émission en est actuellement à sa 12e saison et est diffusée le jeudi soir à 21 heures sur History Channel.

« Ce n’est pas une émission basée sur un film d’horreur B », lit-on dans la description de l’émission.

«Les« gens des marais »présentés dans cette série d’histoire sont les fiers descendants de réfugiés canadiens-français qui se sont installés dans la région marécageuse de la Louisiane au 18e siècle.

« Les caméras suivent les membres de ce groupe farouchement indépendant alors qu’ils luttent pour préserver leur mode de vie dans le bassin d’Atchafalaya pendant la période la plus importante de l’année pour eux: la saison de la chasse aux alligators. »

Qui est le casting de Swamp People?

Le casting de la saison 12 de Swamp People, comprend: