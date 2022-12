Quand le patrimoine culturel devient un front de bataille

Pourtant, après ce premier choc, au milieu des décombres d’il y a un siècle, Bataille a fait un constat sur la violence et la culture qui s’applique aussi bien à Sviatohirsk qu’à Reims : que les décombres peuvent servir de terreau à la renaissance culturelle. La foi et le doute allaient de pair pour lui, et même le plus grand abandon avait une fécondité qui défiait la guerre. « Il ne faut pas chercher parmi ses pierres quelque chose qui appartienne au passé et à la mort », en vint à croire Bataille. “Dans son terrible silence scintille une lumière qui transfigure sa vision : cette lumière est l’espoir.”

Chaque armée attaque les gens. Quelques temps d’attaque également. Au cours des six derniers mois, avec mes collègues extraordinaires et obstinés de l’équipe des enquêtes visuelles du New York Times, j’ai été absorbé par le bilan de la destruction culturelle provoquée par l’invasion russe de l’Ukraine. Nous avons identifié 339 bâtiments, monuments et autres sites culturels que la guerre a partiellement ou totalement détruits. Nous avons prêté la plus grande attention à quatre d’entre eux dans le Donbass : la région industrielle et largement russophone de l’est de l’Ukraine où une guerre fait rage depuis 2014. Le monastère de Sviatohirsk est le plus célèbre et le plus beau d’entre eux, mais nous avons également enquêté sur un monastère de l’ère soviétique. centre culturel, une bibliothèque communautaire bilingue et une commémoration militaire contemporaine, tous aujourd’hui perdus.

“Ils visent les choses les plus importantes : les musées, les bibliothèques, les choses sur lesquelles nous construisons notre authenticité”, a déclaré Svitlana Moiseeva, une bibliothécaire à qui nous avons parlé et qui avait fui le Donbass à l’ouest.

Certains des sites culturels que nous avons documentés ont été détruits intentionnellement – ​​surtout les monuments ukrainiens, qui ont été détruits ou démantelés devant la caméra dans plusieurs régions occupées par la Russie. (Cibler des sites culturels à détruire est un crime de guerre, selon la Convention de La Haye de 1954 des Nations Unies, à laquelle la Russie et l’Ukraine sont parties.) D’autres semblaient être des dommages collatéraux. La plupart des sites culturels ravagés d’Ukraine ressemblent à la cathédrale de Reims bombardée : peut-être pas directement visée, mais détruite avec une impitoyable insouciance.