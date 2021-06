Quand le « mollet entier de Neelam Kothari s’est décollé » après que Chunky Panday l’a lâchée d’un vélo ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood Chunky Panday a récemment rappelé un accident effrayant qui a laissé la jambe de sa co-star Neelam Kothari brûlée et contusionnée assez sévèrement dans une interview avec un grand quotidien.

Il a révélé que l’incident s’était produit lors du tournage de son premier film ‘Aag Hi Aag’ en 1987.

Panday a déclaré à ETimes : « Quand Pahlaj Nihalani m’a dit que mon premier film était en face de Neelam, je suis devenu fou. Neelam était une sensation adolescente à l’époque. Alors, je lui ai dit mujhe sab kuch chalana aata hai – vélo, voiture, ghoda (je peut tout faire – vélo, voiture, cheval). Maintenant, dans l’une des scènes, j’ai dû m’échapper avec elle d’un mandap, et je l’ai laissée tomber du vélo. Elle s’est gravement brûlé la jambe. Je me suis excusé abondamment, mais elle était une fille courageuse. Il ne lui a pas fallu longtemps pour le prendre dans sa foulée. «

Il a décrit sa blessure en détail et a déclaré que « tout son mollet s’était décollé ».

L’actrice Neelam Kothari a récemment fait une apparition dans l’émission de télé-réalité ‘Super Dancer 4’ avec Govinda.

Le premier album de Chunky à Bollywood, « Aag Hi Aag », était un acteur de Bollywood réalisé par Shibu Mitra et avec un casting de stars comprenant Dharmendra, Shatrughan Sinha, Moushumi Chatterjee, Chunky Panday et Neelam.