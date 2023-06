Quand le MIT a rencontré Sally | Examen de la technologie MIT

Louant la « capacité caractéristique de la communauté de l’Institut à favoriser le meilleur de la recherche fondamentale et à l’exploiter pour affronter les problèmes les plus difficiles de la société », Kornbluth a noté que bon nombre de ces défis nécessiteront de nouvelles recherches, de nouvelles formes de collaboration et des efforts renouvelés pour prendre des mesures opportunes dans société. « Alors que l’humanité est aux prises avec tant de crises mondiales imbriquées, elle n’a jamais eu autant besoin des gens du MIT qu’aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Envisager le MIT en 2033

Valerie Sheares Ashby, présidente de l’Université du Maryland dans le comté de Baltimore, a présenté Kornbluth lors de l’inauguration, louant ses valeurs, son intégrité et son sens aigu du leadership. « Elle incarne exactement ce dont l’enseignement supérieur a besoin en matière de leadership en ce moment critique pour la nation et le monde : clarté, vision, courage et humilité », a déclaré Sheares Ashby de son ancien collègue de l’Université Duke, où Kornbluth a été prévôt. Elle a qualifié Kornbluth de « brillante scientifique, érudite et enseignante », ajoutant : « C’est ce qu’elle est tous les jours ».

Le discours inaugural de Kornbluth, prononcé après son investiture officielle par la présidente du MIT Corporation Diane Greene, SM ’78, et les présidents émérites Susan Hockfield et L. Rafael Reif, a couvert un éventail de sujets, y compris le rôle des dirigeants universitaires et l’importance d’améliorer la qualité de vie pour les étudiants, le développement du personnel du campus et le soutien d’un corps professoral diversifié. Alors qu’elle a noté qu’il serait «arrogant à l’extrême» d’offrir une vision stratégique détaillée alors qu’elle était encore au milieu de sa tournée d’écoute à l’échelle du campus, elle a décrit une vision globale pour le MIT dans 10 ans. Il est raisonnable d’imaginer, a-t-elle dit, que d’ici 2033, les professeurs et les étudiants de l’Institut auront « résolu des énigmes intellectuelles décourageantes, des mathématiques à la science des matériaux, de l’urbanisme à l’économie, des neurosciences au génie nucléaire, de la physique à la philosophie à la finance », tout en avoir « aidé l’humanité à maîtriser les forces tectoniques de l’intelligence artificielle, à contenir ses risques et à exploiter son pouvoir pour le bien ».

« Pour relever le défi du climat, il est temps que les gens du MIT s’engagent à nouveau dans la réflexion et l’engagement au niveau du Rad Lab. Je suis absolument certain que ce projet urgent est l’effort singulier qui nécessite notre attention partagée. Nous ne pouvons faire face à cette crise que si nous sommes assez courageux pour baisser nos boucliers, tendre la main et travailler ensemble de nouvelles façons.

En plus de cela, a-t-elle ajouté, elle envisage que le MIT ait introduit un nouveau programme de base et connu une « nouvelle floraison des sciences humaines et des arts », qu’elle a appelée « les domaines qui nous disent ce que cela signifie, et pourquoi c’est important, que nous sommes des êtres humains, des domaines qui doivent être des partenaires égaux pour inventer un avenir juste, humain et équitable.

Kornbluth a déclaré qu’elle prévoyait que d’ici 2033, nous aurons été témoins de nouveaux liens entre l’ingénierie et la biologie qui indiqueront « l’avenir de la guérison » et feront du Grand Boston « la plaque tournante de la prochaine révolution biotechnologique ». Elle a parlé des gens du MIT utilisant le pouvoir de l’entrepreneuriat pour « propulser des solutions profondes vers les communautés du monde entier, de la prévention des pandémies au nettoyage des déchets plastiques ». Et elle envisageait le Met Warehouse, futur siège de l’École d’architecture et de planification et de la Morningside Academy for Design, comme « un centre animé de fabrication et de design ».

Mais pour véritablement être un succès en 2033, a déclaré Kornbluth, le MIT doit s’assurer qu’il « est vraiment devenu un lieu d’excellence inclusive et de diversité enthousiaste, où chacun sent qu’il compte et qu’il appartient ».

Faire face à la crise climatique

Alors que Kornbluth a cité de nombreux efforts du MIT, le sujet dont elle a discuté le plus longuement était le changement climatique, qu’elle a appelé « le plus grand défi scientifique et sociétal de cette époque ou de n’importe quelle époque ». Lors de sa tournée d’écoute sur le campus, a-t-elle déclaré, les membres de la communauté du MIT avaient « surtout et de toute urgence » exprimé la nécessité pour l’Institut de continuer à « organiser une réponse audacieuse et tenace à la crise galopante du changement climatique », une ligne qui a reçu une salve d’applaudissements.

Comme elle l’a noté, le MIT a joué un rôle clé dans de nombreuses avancées scientifiques et technologiques, notamment le programme LIGO qui a détecté les ondes gravitationnelles, le projet du génome humain, le programme Apollo qui a mis les humains sur la lune et le Rad Lab, qui a aidé à développer le radar pendant la Seconde Guerre mondiale.