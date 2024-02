Quand le mercredi des Cendres tombe le jour de la Saint-Valentin, l’amour et la mort s’affrontent

Les enfants plus âgés de Mme Girgis vont dans une école catholique qui fêtera la Saint-Valentin en classe un jour plus tôt pour éviter le conflit. Sa famille ira à la messe et prendra un simple souper mercredi. Jeudi, elle et son mari célébreront la Saint-Valentin au Jesús Latin Grill et au Tequila Bar, un restaurant latino-américain.

En ligne, catholiques et autres se sont amusés de la juxtaposition.

“Valentine, j’aimerais t’inviter à un petit repas qui, combiné à un autre petit repas, ne dépasse pas ton gros repas”, disait un message largement partagé sur les réseaux sociaux.

« On ne peut pas épeler la Saint-Valentin sans Carême », ont souligné d’autres.

À Austin, le révérend Noah Stansbury, un prêtre épiscopal qui sert les étudiants de l’Université du Texas, a commandé des cœurs de bonbons personnalisés sur lesquels on pouvait lire « DUST 2 DUST », « LIFE IS SHORT » et « UR SO LOVED ». Il a déclaré qu’il les distribuerait mercredi dans une station « cendres à emporter » sur le campus, offrant aux passants une prière rapide et la croix de cendres habituelle sur le front.

“C’est une façon de changer un peu l’histoire, de souligner le message principal selon lequel la vie est courte et nous le savons”, a déclaré M. Stansbury. “C’est un rappel que si vous voulez changer votre façon de vivre, Dieu vous aime suffisamment pour vous aider.”