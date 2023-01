Quand le médecin rejette vos préoccupations

« Vous pouvez dire : ‘J’ai gardé une trace de mes symptômes et je connais mon corps. Ce que je vis n’est pas normal pour moi. » Avoir une liste écrite de questions aide non seulement à se souvenir de vos préoccupations, mais transmet également un sens de l’organisation et une planification réfléchie qui rendent plus difficile pour un fournisseur de vous écarter.

“Il est plus difficile de licencier deux personnes que d’en licencier une, et votre ‘copain’ peut vous défendre”, dit-elle.

Par exemple, cela peut ressembler à « Je veux revenir à quelque chose que j’ai mentionné plus tôt. Pourquoi pensez-vous que j’ai mal au milieu de mon cycle ?”

Il pourrait également être utile de prendre des notes sur ce que le fournisseur dit, dit Marshall. Il est moins probable qu’on vous dise de « faire vos ongles » si le prestataire sait que tout est écrit.

Abdias enregistre les rendez-vous médicaux. Non seulement cela rend le médecin plus responsable, mais il lui est aussi plus facile de se souvenir de ce qu’il a dit.

Mais n’oubliez pas qu’il existe des lois dans certains États interdisant l’enregistrement à l’insu ou sans l’autorisation de l’autre personne, prévient Metz, alors n’enregistrez pas à moins d’avoir demandé au médecin si vous pouvez le faire.

Et, si possible, demandez à avoir votre conversation avec le médecin lorsque vous êtes habillé plutôt que lorsque vous êtes assis à la table d’examen dans une chemise d’hôpital étriquée, conseille Sacks.

Il y a déjà une différence de pouvoir entre un patient et un médecin, et on se sent beaucoup plus vulnérable quand l’autre est habillé et qu’on est à moitié nu.