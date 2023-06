Quand le mariage de rêve a lieu à Las Vegas

Chaque année, de nombreuses personnes partent en vacances et, pendant leur voyage, se fiancent ou décident de ne plus attendre pour se marier. Vous constaterez qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour le faire rapidement que Las Vegas, où tout le monde peut se marier à la volée. Dans la ville où se réalisent les rêves de beaucoup de joueurs et experts de casino comme https://verdecasino.com/fr-ca, tout ce dont vous pouvez demander pour votre mariage parfait est à portée de main.

Un mariage à la volée !

Vous pouvez trouver la robe parfaite dans l’une des nombreuses boutiques du Strip, vous faire coiffer et manucurer dans l’un des salons haut de gamme, et même bénéficier d’un massage et d’un soin du visage pour vous détendre et vous rafraîchir avant le grand jour. Pour les hommes, des smokings sont également disponibles. De plus, il n’y a pas de meilleur endroit pour célébrer votre dernière nuit en tant qu’homme ou femme célibataire.

Las Vegas et le comté de Clark ont fait en sorte qu’il soit très facile de se marier sur un coup de tête. C’est pourquoi de nombreuses célébrités se sont mariées à Las Vegas. Comme il n’y a pas de délai d’attente ni d’autres enjeux, les futurs mariés n’ont qu’à se présenter au bureau des licences de mariage, à payer une somme modique et à obtenir une licence de mariage valable 30 jours.

C’est pourquoi, chaque année, où que vous regardiez sur le Strip, vous trouverez une chapelle proposant différents types de thèmes de mariage. Vous pouvez choisir d’être marié par Elvis ou d’autres célébrités, ce qui ajoutera une touche inoubliable à votre événement. Las Vegas propose des milliers de lieux différents pour prononcer vos vœux de mariage. Certains sont ringards et peu fréquentés, tandis que d’autres sont plus chics et offrent un cadre incroyablement romantique pour votre journée spéciale.

Viva Las Vegas !

Il s’agit de la plus grande chapelle du Strip de Las Vegas. Elle est conçue sur le modèle d’une mission espagnole classique en pisé. Le site comprend un espace pouvant accueillir 140 personnes et un ensemble de lieux pittoresques pour les photos de cérémonie, tels que le clocher, la fontaine ou le belvédère.

Vous pouvez également choisir l’un des nombreux thèmes proposés pour votre cérémonie. Ces mariages à thème incluent des costumes et des décorations pour rendre l’événement aussi authentique que possible.

Hollywood se déplace à Vegas

Cette chapelle est l’une des plus récentes du Strip. Auparavant c’était une boîte de nuit qui a été très populaire auprès des célébrités pendant des années. L’histoire raconte que ce lieu a été construit à l’origine par la mafia en 1954, où des nombreux artistes d’Hollywood y passaient leur temps lorsqu’ils étaient à Las Vegas. Depuis 2000, date à laquelle le club a été transformé en chapelle, il est devenu l’endroit idéal pour obtenir un forfait mariage à un prix raisonnable.

La Venise du Névada

Venise, en Italie, est l’une des villes les plus romantiques du monde et est devenue une destination de choix pour les mariages des personnes riches et célèbres. Cependant, la plupart des gens n’ont pas les moyens de voyager aussi loin et encore moins de s’offrir le même type de décor que celui que l’on peut trouver ici à Las Vegas.

Le Venetian, comme la plupart des autres grands complexes hôteliers du Strip, a rejoint la foule des services de chapelle de mariage. Au Venetian, vous avez le choix entre trois chapelles différentes qui apportent une touche romantique à votre journée spéciale. Chacune de ces chapelles est magnifiquement décorée avec des bois sombres italiens classiques et un style ancien. Les options extérieures du complexe comprennent le chant des gondoliers et la descente du canal.

Un mariage de conte de fée

Toutes les petites filles veulent un jour avoir un mariage de conte de fées comme Cendrillon, et le Bellagio a la possibilité de se rapprocher de ce rêve devenu réalité. L’hôtel propose trois cadres différents pour votre cérémonie et plusieurs formules qui peuvent vous aider à planifier l’événement.

Les forfaits proposés par le Bellagio comprennent des cérémonies pour les premiers mariages, les renouvellements de vœux et même les demandes en mariage. Vous pouvez bénéficier d’un cadre élégant et magnifiquement romantique pour l’une ou l’autre de ces étapes importantes de votre vie.

Un mariage fidèle à la tradition

Si vous souhaitez vous marier à Las Vegas mais que vous voulez un lieu plus traditionnel, jetez un coup d’œil à la chapelle A Special Memory Wedding Chapel. Cette chapelle est la réplique d’une église de Nouvelle-Angleterre. Elle dispose de magnifiques bancs en chêne et de vestiaires pour les mariés.

Bien sûr, la chapelle ne se limite pas aux options traditionnelles de mariage à l’église. Si vous êtes à la recherche d’un mariage plus inhabituel, la chapelle peut vous rendre service, notamment un thème Elvis ou une option de passage en voiture si vous êtes très pressé. Elle propose même des mariages en hélicoptère où vous pouvez prononcer vos vœux en survolant Las Vegas ou en atterrissant sur le sol du Grand Canyon, qui servira de toile de fond à votre journée spéciale.