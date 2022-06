Quand le loyer se précipite

“Nous avons eu des clients qui sortaient ensemble depuis moins de six mois pour partager le fardeau des loyers élevés dans des quartiers recherchés”, a déclaré Tony Mattar, agent et fondateur de l’équipe Chicago Crib de Compass Brokerage.

Keyan Sanai, agent chez Douglas Elliman à New York, a déclaré qu’il avait vu plus de couples emménager ensemble que jamais auparavant. « 2 500 $ dans le West Village ne vous donnent même pas un studio décent. Mais vous pouvez obtenir un superbe deux chambres entre 5 000 et 5 500 dollars, donc pour environ 2 600 dollars par personne, vous obtenez un bel appartement spacieux avec votre partenaire », a déclaré M. Sanai. “Cela a plus de sens, et les couples le voient.”

De nombreux couples sont maintenant ravis de passer à l’étape suivante dans leurs relations, mais il y a aussi de nouvelles peurs et inquiétudes qui accompagnent le fait d’être financièrement et géographiquement lié à un autre significatif plus tôt que prévu.

‘Où est la trappe d’évacuation ?’

Bien que Mme Lee soit nerveuse à propos de certains aspects de la vie avec son partenaire, elle a hâte de pouvoir mettre en commun ses ressources pour construire une maison plus agréable.