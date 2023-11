Quand le Hamas vous dit qui il est, croyez-le

Partisan palestinien du mouvement islamiste Hamas lors d’un rassemblement anti-israélien dans la ville de Gaza, le 28 avril 2016. (Photo de Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images)

TOUS QUI ONT LU L’original du Hamas charte sait que c’est un mélange puant d’antisémitisme paranoïaque et de fantasmes génocidaires sur la domination mondiale. Mais si vous suggérez que ce sont ces idées qui ont motivé l’éruption de meurtres de masse, d’enlèvements et de viols dans le sud d’Israël le 7 octobre, vous n’entendrez pas la plupart des progressistes qui se disent amis de la Palestine.

Une coalition de groupes d’étudiants de l’Université de Columbia a récemment publié un déclaration à propos de l’assaut du 7 octobre intitulé « L’oppression engendre la résistance ». Le titre capture le message central des auteurs, à savoir que le massacre de civils était un acte de résistance compréhensible et même légal de la part d’un peuple désespéré : « Nous rappelons aux étudiants de Colombie que la lutte palestinienne pour la liberté est enracinée dans le droit international, en vertu duquel les peuples occupés ont le droit de résister à l’occupation de leurs terres. Selon les étudiants, le Hamas n’est pas responsable du massacre : « Le poids de la responsabilité de la guerre et des victimes incombe indéniablement au gouvernement extrémiste israélien et aux autres gouvernements occidentaux, y compris le gouvernement américain. » D’autres déclarations produites par des étudiants d’élite au cours des dernières semaines faisaient état d’arguments similaires – un ensemble de « groupes de solidarité » de Harvard, par exemple, déclaré qu’Israël est « entièrement responsable » et « le seul à blâmer ».

Les étudiants ne sont pas les seuls à avoir cette vision aveugle de la tuerie qui a eu lieu dans le sud d’Israël le mois dernier. Le 30 octobre, des professeurs de l’Université de Columbia ont publié un lettre ouverte pour défendre les étudiants dont la déclaration avait (selon les auteurs) innocemment « situé l’action militaire commencée le 7 octobre dans le contexte plus large de l’occupation de la Palestine par Israël ». La lettre n’utilise jamais le mot « terrorisme », mais elle fait référence à l’attaque du Hamas comme à une « action militaire », une « opération militaire » et une « réponse militaire d’un peuple qui a enduré une violence d’État écrasante et implacable de la part d’une puissance occupante ». depuis de nombreuses années.” Les lettres et déclarations font référence à plusieurs reprises au « peuple » de Palestine, à la « lutte palestinienne », etc. – une astuce rhétorique qui confond tous les Palestiniens avec le Hamas.

Pourquoi les partisans autoproclamés des Palestiniens feraient-ils cela ? Ne devraient-ils pas faire une distinction claire entre le Hamas et les civils palestiniens qui ne portent aucune responsabilité dans les horribles attaques du 7 octobre ? Cette distinction est particulièrement importante à l’heure où des milliers de civils sont tués par les opérations de Tsahal à Gaza – et où des milliers d’autres mourront dans les semaines et les mois à venir.

L’erreur de confondre Hamas et Palestiniens ne se limite pas à la gauche. Alors que le carnage s’accumule et que les hôpitaux débordent, de nombreux intellectuels et hommes politiques de droite affirment qu’il n’y a guère de distinction à faire entre le Hamas et les victimes innocentes à Gaza. Alan Dershowitz a récemment publié un vidéo dans lequel il implore son auditoire de « se rappeler que les citoyens de Gaza, ces civils innocents sur lesquels tant de gens versent des larmes, ont voté pour le Hamas lors des dernières élections. . . alors quand on regarde ces morts civiles, on doit se poser une question : combien d’entre eux sont réellement des civils ? Le sénateur de l’Arkansas, Tom Cotton, a récemment annoncé que « quiconque prétend soutenir la population de Gaza mais pas le Hamas devrait se rappeler que les Gazaouis ont élu le Hamas ». Soixante-cinq pour cent de la population de Gaza est sous 24 ans, et les dernières élections ont eu lieu en 2006. Et, soit dit en passant, même si le Hamas a reçu le soutien de la majorité lors de ces élections, il n’a pas obtenu la majorité. Le Hamas n’a pris le contrôle total de Gaza que dans un coup d’État violent en 2007.

S’il est vrai qu’une proportion effroyable de Palestiniens soutien violence contre les civils israéliens (en particulier à Gaza), cela ne signifie pas qu’Israël devrait assouplir ses normes pour éviter des pertes civiles. Mais c’est exactement ce que réclament certains responsables politiques. Dans un récent discours À la Chambre des représentants des États-Unis, le représentant de Floride Brian Mast a comparé les Palestiniens aux nazis et a suggéré que l’inquiétude concernant les victimes civiles était exagérée : « J’encouragerais l’autre camp à ne pas jeter à la légère l’idée de civils palestiniens innocents, comme on le dit souvent. . Je ne pense pas que nous utiliserions à la légère le terme de civils nazis innocents pendant la Seconde Guerre mondiale.» C’est un langage extrêmement dangereux : les civils sont des civils, même s’ils ont des opinions odieuses. Bien sûr, de nombreux Palestiniens ne soutiennent pas la violence contre les civils israéliens, tandis que beaucoup d’autres sont des bébés ou des enfants. La seule ligne d’action responsable consiste pour Tsahal à éviter les pertes civiles tout aussi scrupuleusement à Gaza que partout ailleurs.

Comme ceux qui rationalisent la punition collective des non-combattants, les professeurs et les étudiants de Columbia et de Harvard ne font pas de distinction entre les civils du Hamas et de Gaza. Dans leurs récentes déclarations, « Israël » apparaît 34 fois, « Palestine » apparaît 42 fois et « Hamas » n’apparaît pas une seule fois. Pour les auteurs, le Hamas n’est pas une organisation avec sa propre histoire, sa propre idéologie et ses propres objectifs politiques : c’est une manifestation sans nom et sans visage des griefs palestiniens.

La lettre de la faculté de Columbia observait que « on pourrait considérer les événements du 7 octobre comme une simple salve dans une guerre en cours entre un État occupant et le peuple qu’il occupe, ou comme un peuple occupé exerçant son droit de résister à une occupation violente et illégale, ce qui était prévisible. par le droit international humanitaire dans le Deuxième Protocole de Genève. L’incapacité d’attribuer la responsabilité aux véritables auteurs des attentats du 7 octobre ne conduit pas seulement à une profonde confusion morale et politique : elle brouille la frontière entre combattants et non-combattants.

TROP D’OBSERVATEURS ET DE COMMENTATEURS surestiment l’autonomie et l’action du gouvernement israélien tout en traitant le Hamas comme un meuble, dépourvu de toute agence, une simple réalité de la vie. Il y a bien les raisons pourquoi une invasion terrestre de Gaza pour détruire le Hamas en tant qu’organisation politique et militaire serait une tragédie pour Israël et coûterait des vies, des ressources et de la bonne volonté. Pourtant, aucun des arguments en faveur d’Israël pour laisser le Hamas intact ne tient compte de manière adéquate des réalités politiques de la guerre dans une démocratie : le gouvernement israélien peut façonner la guerre, mais politiquement, il ne peut pas permettre au Hamas de rester une menace, pas plus que Franklin Roosevelt n’aurait pu l’ignorer. l’attaque japonaise sur Pearl Harbor ou George W. Bush auraient pu ignorer le 11 septembre.

Le Hamas a au moins autant d’autonomie qu’Israël – peut-être plus, car son pouvoir repose sur la violence plutôt que sur sa capacité à répondre aux désirs et aux besoins de la population. Et pourtant, ses motivations échappent à beaucoup en Occident.

La lettre de la faculté de Columbia indique que les étudiants voulaient simplement « recontextualiser » le 7 octobre en le plaçant dans le « contexte plus large de l’occupation de la Palestine par Israël ». Mais il existe un contexte différent auquel ni les professeurs ni les étudiants ne veulent faire face, résumé dans une citation au début de la charte du Hamas : « Israël existera et continuera d’exister jusqu’à ce que l’Islam l’efface, tout comme il a effacé les autres avant lui. »

Cette déclaration de mission éliminationniste est au cœur de l’identité du Hamas. Ghazi Hamad, membre de la haute direction et de l’aile politique du Hamas, a récemment déclaré que l’organisation lancerait « une deuxième, une troisième, une quatrième » attaque à la Le 7 octobre jusqu’à ce qu’Israël soit « anéanti ». Il a poursuivi : « Israël n’a pas sa place sur notre terre », ce par quoi il entend non seulement Gaza mais toutes les terres constituant actuellement le territoire d’Israël. “Nous devons retirer ce pays car il constitue une catastrophe sécuritaire, militaire et politique.” Ce ne sont pas les mots d’un combattant de la liberté opprimé qui « exerce son droit de résister à une occupation violente et illégale ». Ce sont les paroles d’un théocrate haineux qui veut anéantir l’État d’Israël. Le Hamas ne représente pas la « lutte palestinienne pour la liberté » qui est « enracinée dans le droit international ». Cela représente la même obsession génocidaire et la même paranoïa qui ont motivé les atrocités antisémites à travers les générations.

Article 22 du Hamas charte accuse les Juifs d’avoir amassé « une richesse matérielle importante et substantielle » qui leur a permis de prendre « le contrôle des médias mondiaux, des agences de presse, de la presse, des maisons d’édition, des stations de radiodiffusion et autres ». Le document affirme que les Juifs étaient derrière la Révolution française, la Révolution russe, l’impérialisme occidental et les deux guerres mondiales. « Il n’y a aucune guerre nulle part », déclare la charte, sans que les Juifs « n’y mettent le doigt ». Il cite les Protocoles des Sages de Sion – la contrefaçon qui a alimenté tant d’antisémitisme fanatique tout au long du XXe siècle – comme preuve que « les sionistes aspirent à s’étendre du Nil à l’Euphrate ». C’est pourquoi le Hamas estime que la « lutte contre les Juifs bellicistes » incombe à tous les musulmans et se considère comme le « fer de lance du cercle de lutte contre le sionisme mondial ». (Attention, la charte, publiée en 1988, ne précise pas Israéliens comme ennemi du Hamas, mais les Juifs. Là où les universitaires de gauche voient une lutte politique, le Hamas y voit une lutte religieuse.)

Le Hamas n’a pas caché ses ambitions génocidaires au cours des trente dernières années. Pourtant, les étudiants de l’Université de Columbia ont publié une déclaration condamnant « une série de gouvernements israéliens fascistes, racistes et coloniaux » sans mentionner l’idéologie fasciste de l’organisation qui vient d’assassiner 1 400 personnes sur le sol israélien.

