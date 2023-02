Quand le grand Kareem Abdul-Jabbar de la NBA a parlé de son amour à l’université, l’ex-femme Habiba

Kareem Abdul-Jabbar, l’un des plus grands basketteurs à avoir jamais pratiqué ce sport, était de retour cette semaine. LeBron a éclipsé Kareem Abdul-Jabbar en tant que meilleur buteur de tous les temps de la NBA.

Kareem Abdul-Jabbar était à la Crypto.com Arena pour regarder le match NBA entre Los Angeles Lakers et Oklahoma City Thunder où James a gravé son nom dans le livre des records.

James a dépassé le total de 38 387 points d’Abdul-Jabbar pour réaliser cet exploit sensationnel. James n’a eu besoin que de 26 minutes dans le match pour établir le record.

Kareem Abdul-Jabbar a connu 20 saisons sensationnelles en NBA. Il avait pris sa retraite du jeu en 1989 et a récemment ouvert sa relation avec son ex-femme Habiba Abdul-Jabbar.

Habiba, née Janice Brown, a dû se convertir à l’islam. Kareem, connu sous le nom de Lew Alcindor à l’époque universitaire, s’est converti à l’islam en 1971. Ils se sont mariés en 1971, mais leur mariage n’a pas duré longtemps.

Le couple a divorcé sept ans plus tard. Le couple a eu trois enfants ensemble – les filles Habiba et Sultana et le fils Kareem Jr. Abdul-Jabbar a maintenant révélé comment il a eu la chance de rencontrer Habiba.

“Je l’ai invitée à venir voir jouer à UCLA et elle a dit d’accord. J’ai commencé à l’appeler et nous avons commencé à sortir ensemble », a révélé Kareem Abdul-Jabbar lors d’une interview avec Buzz Nigeria.

Kareem Abdul-Jabbar n’a peut-être plus le record de buteur avec lui, mais il n’a que des éloges pour l’homme qui l’a dépassé.

Le grand NBA a déclaré: «La carrière de LeBron est celle de quelqu’un qui prévoyait de dominer ce match. Il est sorti du lycée. Il avait la taille et le talent pour entrer directement dans la NBA et il a immédiatement commencé à faire son effet. Et cela dure depuis près de 20 ans maintenant. Je pense donc que vous devez lui rendre hommage pour la façon dont il a prévu de durer et de dominer. Il a mené des équipes aux championnats du monde. Ils n’y sont pas arrivés à cause de quelqu’un d’autre et LeBron a suivi. LeBron les a menés.

Après le match, James a été vu en train de saluer Abdul-Jabbar, une autre légende des Lakers. James a terminé la soirée avec 38 points, sept rebonds et trois passes décisives à son nom, mais son éclat est allé en vain après que les Lakers aient dû concéder une défaite 130-133.

Aucun joueur de la NBA n’avait marqué plus de points et remporté plus de prix du joueur le plus utile (MVP) que Kareem Abdul-Jabbar lorsque le champion à six reprises a quitté le match en 1989. Il détient toujours le record de MVP.

