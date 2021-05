PRINCESSE de la pop, Britney Spears est devenue célèbre à 15 ans sous les yeux du monde entier.

Après la toxicomanie, les voyages de désintoxication, s’être rasé les cheveux et attaquer la voiture d’un paparazzi en 2007, le père de Britney a obtenu le contrôle de sa vie grâce à une ordonnance du tribunal.

La Mega Agency

Britney Spears s’est rasée les cheveux[/caption]

Quand le documentaire Britney Spears de la BBC est-il à la télévision?

The Battle for Britney: Fans, Cash and Conservatorship sera diffusé sur BBC iPlayer le samedi 1er mai 2021, suivi d’une diffusion sur BBC Two à 21h le mercredi 5 mai.

De quoi parle le nouveau documentaire de la BBC sur Britney Spears?

Le documentaire d’une heure se concentrera sur sa tutelle et la #FreeBritney mouvement qui compte plus de 104 000 adeptes.

La journaliste Mobeen Azha, lauréate du BAFTA, dirigera le documentaire, assistera aux audiences du tribunal au sujet de sa tutelle et rencontrera les personnes impliquées dans le mouvement #FreeBritney.

Azha se rend dans la ville natale de Britney en Louisiane pour se rendre à Los Angeles.

Instagram @britneyspears

Les fans s’inquiètent pour le bien-être de Spears après avoir publié des vidéos sur son histoire qui ne se comportent pas comme d’habitude[/caption]

Dans la bataille de Britney Spears https://t.co/t6McOBuuSv passant par @LAMag POSSIBLE… JUSTE ASSEZ DE MÉDICAMENTS POUR LA GARDER AU TRAVAIL, MAIS PAS ASSEZ POUR AVOIR UNE VIE – Cher (@cher) 23 janvier 2020

Qu’est-ce qu’une tutelle?

Une tutelle est mise en place par le tribunal pour qu’un tuteur ou un protecteur prenne le contrôle des finances et de la vie quotidienne d’une personne.

Cela se produit normalement lorsque la personne est mentalement malade ou âgée.

Le père de Britney Spears, Jamie Spears, a reçu le contrôle de sa succession et de ses affaires financières en 2008 après son effondrement public et en raison de son incapacité à prendre soin d’elle-même.

Britney avait 28 ans.

Actualités Splash

Britney Spears devait toujours travailler et se produire même si son père affirmait qu’elle n’était pas apte à prendre soin d’elle-même[/caption]





Un restaurateur temporaire a été nommé en 2019 après que Jamie Spears a démissionné pour des raisons médicales.

Le traitement réservé par Jamie Spears à sa fille pendant la tutelle a donné lieu à de nombreux appels et Britney a demandé que le conservateur temporaire reste.

Cher a tweeté à l’appui de #FreeBritney: «Pourquoi une femme travaille-t-elle, si son restaurateur sait qu’elle n’est pas assez bien pour prendre soin d’elle-même.»