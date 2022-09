Au milieu de la tendance #BoycottBollywood, les acteurs, réalisateurs et producteurs font de leur mieux pour gagner le cœur du public. Ils font tout pour impressionner netzine cependant, les gens déterrent les vieilles déclarations controversées des célébrités qui blessent encore leurs fans.

Au milieu de la tendance au boycott, une vieille vidéo d’Anurag Kashyap devient virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut le voir insulter les paps pour leur travail. Cette vidéo date de 2019 lorsque les papas attendaient la venue du réalisateur. Quand Anurag les a vus l’attendre à l’extérieur d’une clinique, il a fustigé et a dit : « log yaha doctor ke yaha kyun khade ho. Kya kaam nai hai tumlog ke life mein.” Quand l’un des photographes a répondu que cela faisait partie de leur travail, Anurag a déclaré : “Tumlog jaakar sheeshe mein shakal dekho apni… koi dhang ka kaam nahi hai life mein ? log Kahi bhi jaa rahe hain, unka photo khinch rahe hain. Ek baar baithke socho aur pucho apne aap se.





Récemment, avant la sortie de son film Dobaaraa, il a demandé en plaisantant aux internautes de boycotter son film qui présentait également Taapsee. Parlant de ces tendances de boycott sur les réseaux sociaux, Anurag Kashyap a déclaré à Pinkvilla : “J’y suis habitué. Cela affecte ceux dont les films font plus de Rs. 100 crore. Mes films n’ont même pas dépassé Rs. 32 crore. Pour moi, c’est rien de nouveau. J’ai été boycotté depuis le début de Twitter. Posez-moi des questions qui me touchent.

Taapsee, qui faisait également partie de la même interview, a déclaré au portail : “Je ne me sens pas à ma place quand même les plus grands sont boycottés. Qui ne voudrait pas faire partie de la ligue d’Aamir Khan et d’Akshay Kumar ? S’il vous plaît, boycottez-nous aussi. Ne nous quitte pas.” Elle a même dit qu’elle n’était jamais à la mode sur Twitter pour ses photos contrairement aux autres stars de Bollywood.

Dans sa récente interview, le cinéaste a déclaré que Viacom 18 Motion Pictures, qui servait de distributeur, le considérait comme des films déficitaires.

En parlant à Tanmay Bhatt, il a déclaré: «Il y a beaucoup d’histoires mais je suis en colère à propos de quelque chose là-bas. Pour Viacom (distributeur Viacom 18 Motion Pictures), il s’agit toujours d’un film déficitaire pour Viacom. J’ai utilisé la bonne volonté de toute ma vie dans cette photo, mais cela n’a aucune valeur. Et nous savons combien le film a gagné. Mais ensuite, ils disent que nous n’avons pas gagné cet argent, que Colors l’a gagné. Mais alors, à qui appartient Colors ? Viacom a vendu le film à sa propre société Colors et a déclaré que Colors gagnait de l’argent. Il s’agit d’un délit d’initié. »

Il a poursuivi: “Aucun acteur de ce film n’a gagné beaucoup d’argent. Richa Chadha a obtenu 2 lakh, Huma Qureshi a obtenu 75 000 et quelqu’un d’autre a obtenu 50 000. Les gens ont reçu ce genre d’argent. Vous avez un bon film avec moins d’argent, mais quand il rapporte de l’argent, vous devriez payer les gens pour ça.

Plus tôt, lorsque le film a terminé 7 ans en 2019, Anurag est allé sur Twitter et a écrit : « 7 ans en arrière, c’est exactement quand ma vie a été ruinée. Depuis lors, tout ce que tout le monde veut que je fasse, c’est la même chose encore et encore. Alors que j’ai essayé sans succès de m’éloigner de cette attente. Quoi qu’il en soit, j’espère que “साढ़े साती” sera terminé d’ici la fin de 2019.”

La raison pour laquelle Anurag pense que le film a ruiné sa vie est qu’en tant que cinéaste, il a essayé de sortir de la zone mais personne n’accepte ses films d’un autre genre. Kashyap, bien sûr, plaisantait surtout puisque ses films comme Ugly, Raman Raghav 2.0, Mukkabaaz et même sa dernière sortie Manmarziyaan ont été bien accueillis par les critiques et le public. Ces films ont même continué à faire de bonnes affaires au box-office. Son film à gros budget Bombay Velvet, cependant, s’est avéré être un échec épique.