Quand le défunt acteur a dansé sur ‘Aankhon Mein Teri’, performance dédiée à Madhuri Dixit

Le 14 juin marquera le premier anniversaire de la mort de l’acteur Sushant Singh Rajput, retrouvé mort dans sa résidence de Mumbai l’année dernière. Alors que plusieurs de ses co-stars et membres de l’industrie se sont manifestés pour se souvenir du défunt acteur avant son anniversaire de décès, une vidéo de retour de la star de ‘Dil Bechara’ où on le voit se produire lors d’une cérémonie de remise de prix et exprimer à quel point il adore et fan-boys sur la diva des années 90 Madhuri Dixit, est devenu viral sur Internet.

Dans la vidéo, Sushant est vu vêtu d’une chemise blanche impeccable et d’un pantalon noir alors qu’il danse parfaitement devant Madhuri Dixit qui est assis à côté de lui alors qu’il commence sa performance et la prend par surprise.

Le clip de ladite performance, dédié à Madhuri, a été partagé par le défunt acteur sur son compte Instagram à l’occasion de l’anniversaire de l’actrice le 15 mai dernier. Et maintenant, avant son premier anniversaire de mort, la vidéo est devenue virale.

« Joyeux anniversaire madame. @madhuridixitnene Votre grand fan ! » Sushant avait écrit à côté de la vidéo.

Regardez la vidéo ici :

Pendant ce temps, mercredi, l’actrice Kriti Sanon, qui était la co-vedette du défunt acteur dans ‘Raabta’, a profité de son compte Instagram pour partager un clip vidéo en coulisses pour marquer les 4 ans de la sortie du film.

Dans le clip vidéo, on peut voir Kriti et Sushant s’amuser pendant le tournage du film.

Parallèlement au clip, Kriti a écrit une note émouvante en revenant sur ses jours de tournage du film avec Sushant Singh Rajput. Elle a écrit : « Tan lade, tan muk jaaye Rooh jude, judi reh jaaye… Je crois en la connexion, je crois que nous sommes censés rencontrer les gens que nous faisons… Mon Raabta avec Sushant, Dinoo et MaddockFilms était juste destiné à être.. Les films vont et viennent..Mais chaque film a tellement de souvenirs derrière lui.. Les liens que nous établissons et les moments que nous vivons les uns avec les autres restent en nous..Certains plus que d’autres..Raabta était l’un de mes les meilleures et les plus mémorables expériences et cela restera TOUJOURS extrêmement proche de mon cœur..Je ne savais pas que ce serait notre première et notre dernière..#Raabta (sic). »

Regardez la vidéo ici :

Le dernier message de Kriti sur Sushant date du 26 juillet, après avoir regardé son film « Dil Bechara » sorti sur OTT, à titre posthume.

Côté travail, Kriti Sanon sera ensuite vue dans ‘Bachchan Pandey’ et ‘Bhediya’ face respectivement à Akshay Kumar et Varun Dhawan.