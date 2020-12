Un nouveau livre, intitulé Vajpayee: les années qui ont changé l’Inde est sur le point de se rendre dans les gradins le 25 décembre pour marquer l’anniversaire de naissance du vétéran chef du BJP et ancien Premier ministre, Atal Bihari Vajpayee. Le livre trace le cours de la fonction de premier ministre de Vajpayee et tente de donner aux lecteurs un aperçu du processus de pensée et de la philosophie politique de Vajpayee.

Écrit par Shakti Sinha, qui avait travaillé très étroitement avec Vajpayee pendant son mandat de Premier ministre et qui est actuellement directeur honoraire de l’Institut Atal Bihari Vajpayee de recherche politique et d’études internationales, à l’Université MS, à Vadodara, ce livre décrit dans détaille de nombreux faits saillants de la carrière de Vajpayee, y compris la série d’essais nucléaires que le Premier ministre a menée à Pokhran. Dans le livre, l’auteur écrit que, bien qu’au départ la décision de passer au nucléaire ait provoqué une euphorie nationale et fait taire l’opposition, alors que d’autres tests étaient menés, Vajpayee a fait face à des critiques internationales, le président américain de l’époque, Bill Clinton, l’appelant une « terrible erreur » ‘ Le livre déclare:

<< Après l'euphorie intérieure initiale, qui a forcé l'opposition à rester silencieuse, les critiques internes (du test nucléaire de Pokhran) ont pris de l'ampleur. Les partis de gauche ont critiqué le gouvernement Vajpayee pour avoir décidé de changer unilatéralement les politiques nationales. Ils ont estimé que les autres partis politiques devraient ont été consultés. Le Congrès était confus quant à la façon dont ils devraient réagir. Les tests devraient-ils être célébrés comme un programme lancé par Indira Gandhi, qui a reçu un coup de fouet sous le régime de Rajiv Gandhi? Ou une telle position donnerait-elle une belle apparence à Vajpayee à l'acceptation implicite du Congrès que c'était la bonne chose à faire? Leur réaction initiale a été: «Pourquoi maintenant? Pour l'essentiel, l'opposition ne savait pas comment réagir, comme l'a bientôt illustré IK Gujral. ​​Son remède était que l'Inde signe le TICE, comme l'ont fait la France et la Chine après avoir effectué des tests.

Cela ne tenait pas compte du fait que ces deux pays étaient des États dotés d’armes nucléaires reconnus dans le cadre du TNP, et le TICE leur permettait de tester s’ils estimaient que leur sécurité nationale était en péril, un luxe refusé à l’Inde. Un autre chef de l’opposition, Mulayam Singh Yadav, avait une critique plus simple – que les tests auraient dû être tenus secrets.

Alors même que les réactions aux tests initiaux, menés le 13 mai, arrivaient, deux jours plus tard, l’Inde a procédé à deux autres tests. Celles-ci «devaient démontrer notre capacité à miniaturiser, à des rendements inférieurs au kilo, et avec cela, l’Inde a conclu sa série de tests prévue», comme les médias ont été informés par le gouvernement. La prochaine étape franchie était peut-être la meilleure chose à faire dans le cadre du suivi des tests, même si elle a reçu beaucoup de critiques à ce moment-là.

Il s’agissait d’écrire aux dirigeants mondiaux pour expliquer les circonstances qui avaient fait des tests une contrainte pour l’Inde. Contrairement à la correspondance diplomatique normale, qui est toute douce et écoeurante, celle-ci était directe mais polie. Beaucoup d’efforts ont été consacrés à la rédaction de ces lettres.

À peine la lettre de Vajpayee était-elle parvenue à la Maison Blanche qu’elle parut dans le New York Times. Cela nous a causé beaucoup d’embarras, car nous avions désigné le «facteur Chine» comme la principale raison de notre décision de tester. On a dit que la contrainte de devenir nucléaire était motivée par, pour citer la lettre, ». . . des essais nucléaires manifestes à nos frontières, [conducted by] un État qui a commis une agression armée contre l’Inde en 1962, [and] bien que les relations se soient améliorées au cours de la dernière décennie, une atmosphère de méfiance règne principalement en raison de la non-résolution des frontières

problème. Ce pays a matériellement aidé un autre de nos voisins à devenir un État doté d’armes nucléaires secrètes, [due to which, we] ont subi l’agression de ce voisin, [making us] victime d’un terrorisme et d’un militantisme implacables.

En fait, la déclaration était correcte, mais tout l’enfer s’est déchaîné. Les Chinois étaient furieux et ont fait connaître leur indignation.

Sur le plan intérieur aussi, beaucoup de gens ont critiqué le gouvernement pour avoir gâché les relations avec la Chine; La perfidie chinoise dans la fourniture de technologies nucléaires et de missiles au Pakistan, qui compromettait la sécurité de l’Inde, a été commodément ignorée.

La réaction internationale à la lettre de Vajpayee a été modérée, presque à la limite de l’incrédulité. Les analystes américains n’ont repris que la partie de 1962, ignorant la référence plutôt nuancée aux relations Inde-Chine dans la lettre. Je me souviens avoir lu un commentaire américain selon lequel l’Inde ne pouvait pas s’attendre à être prise au sérieux si elle utilisait la guerre de 1962 comme justification des tests. De toute évidence, le commentateur n’a pas lu la déclaration ou, s’il l’a fait, sa signification lui a échappé. «

L’auteur Shakti Sinha a souligné que les critiques contre la conduite des tests se sont intensifiées à mesure que la série d’essais nucléaires se poursuivait et que ce n’était pas seulement l’Amérique, mais les Nations Unies, ainsi que Nelson Mandela, qui les condamnaient. Dans de telles circonstances, Vajpayee a obtenu un partisan inattendu du Dalaï Lama, qui était principalement contre l’armement nucléaire de toute nature mais, plus important encore, n’aimait pas la manière « non démocratique » dont les pays accédaient à l’arme dangereuse, certains ayant plus de droit et y accéder, que d’autres. Dans le livre, Sinha écrit,

« La réaction internationale après la deuxième série de tests et les lettres était de plusieurs degrés » plus chaude « que ce qui avait suivi les tests initiaux du 11 mai. Et pourtant, il y avait des voix réalistes qui étaient tout à fait d’accord avec le besoin de l’Inde d’aller de l’avant, mais en groupe s’est rallié à des déclarations de condamnation. Clinton a déclaré que l’Inde avait commis une terrible erreur. Il a même décidé de lever l’obstacle de l’amendement Pressler afin que les sanctions contre les armes contre le Pakistan puissent être levées. Nelson Mandela a condamné les tests. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a exprimé sa En revanche, la France a déclaré que les sanctions n’avaient aucun sens.

Ils ont été rejoints par le Royaume-Uni et la Russie, qui ont également déclaré qu’ils n’imposeraient pas de sanctions. Aux États-Unis même, différentes voix ont commencé à s’exprimer. Le président de la Chambre, Newt Gingrich, a déclaré que Clinton était unilatéral, aveugle aux agissements de la Chine et leur vendait en fait la technologie nucléaire, ce qui ajoutait aux préoccupations de sécurité de l’Inde et rendait cette dernière plus préoccupée pour la Chine que pour le Pakistan. Le membre du Congrès Frank Pallone, co-fondateur du India Caucus (un groupe au sein du Congrès, sympathique envers l’Inde), s’est opposé aux tests mais a demandé à Clinton de considérer la situation dans laquelle se trouvait l’Inde et de la mettre en perspective.

L’Inde avait une frontière longue et contestée avec la Chine et faisait face à une forte présence de l’APL à sa frontière. La présence chinoise en Birmanie préoccupait également l’Inde, et la Chine soutenait les groupes hostiles opérant contre l’État indien. La recommandation de Pallone était que les États-Unis devraient prendre plus au sérieux la menace que représente la Chine pour l’Inde et travailler par conséquent en coordination plus étroite avec l’Inde. Quelques années plus tard, alors que la position de l’Inde en tant que puissance montante mais responsable était reconnue, Henry Kissinger a soutenu les tests. Malgré ses longs liens avec le régime chinois et sa vieille histoire de frotter l’Inde dans le mauvais sens, il a admis que l’Inde avait des arguments en faveur d’une dissuasion contre la Chine. Comme beaucoup d’autres, il a estimé que les sanctions américaines étaient probablement une erreur.

Le Dalaï Lama a envoyé une lettre personnelle à Vajpayee, soutenant en fait la décision de tester en faisant allusion au fait que la possession d’armes nucléaires découragerait toute action offensive et garantirait donc la paix. Vajpayee a été très touché quand il a lu la lettre. Plus tard, le Dalaï Lama a déclaré publiquement que l’Inde ne devrait pas être obligée d’abandonner les armes nucléaires; il devrait avoir les mêmes droits que les pays développés. Son argument fondamental était qu’il pensait que «les armes nucléaires sont trop dangereuses. Par conséquent, nous devons tout mettre en œuvre pour éliminer les armes nucléaires ». Cependant, il n’est pas d’accord avec l’hypothèse selon laquelle il est normal que quelques pays possèdent des armes nucléaires alors que le reste du monde ne le fait pas; c’était antidémocratique. »

Les extraits suivants ont été publiés avec l’autorisation de Penguin Publishers.