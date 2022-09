À la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre 2022, Charles est officiellement devenu roi.

Cependant, sa cérémonie de couronnement n’aura pas lieu avant quelques mois – voici tout ce que vous devez savoir.

Quand le couronnement du roi Charles pourrait-il avoir lieu ?

Bien que Charles soit officiellement devenu roi après la mort de la reine Elizabeth II, il est de tradition d’attendre qu’une période de deuil suffisante ait eu lieu avant de couronner le nouveau souverain.

Le couronnement de la défunte reine a eu lieu le 2 juin 1953, plus d’un an après son accession au trône à la suite du décès de son père, le roi George VI.

Bien qu’aucune date officielle pour le couronnement n’ait été annoncée, il devrait avoir lieu au printemps ou à l’été 2023.

Des sources ont déclaré que la cérémonie sera plus courte, plus petite et moins chère que celle de la reine Elizabeth II.

Charles est officiellement devenu roi à la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, mais son couronnement devrait avoir lieu plus tard en 2023. Crédit : Getty

Il est également dit qu’il sera prévu d’être représentatif de différentes confessions et groupes communautaires, dans l’espoir de s’aligner sur le souhait du roi de refléter la diversité ethnique de la Grande-Bretagne moderne.

Que se passe-t-il au couronnement ?

La cérémonie de couronnement est un processus long et complexe ancré dans la tradition.

Des hauts responsables du gouvernement et de l’Église d’Angleterre seront présents, aux côtés du Premier ministre et d’autres membres éminents du Commonwealth.

Il sera dirigé par l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, et aura lieu à l’abbaye de Westminster à Londres, comme il l’a fait depuis 900 ans.

L’archevêque de Cantorbéry confirmera d’abord l’acceptation par Charles de devenir roi en lisant le serment du couronnement.

On demandera à Charles s’il gouvernera le Royaume-Uni et d’autres nations du Commonwealth, et le fera avec la loi et la justice.

Le roi Charles sera assis dans la chaise du couronnement – connue sous le nom de chaise d’Edward.

Il tiendra le sceptre et la verge du souverain, pour représenter le contrôle de la nation, et l’orbe du souverain, pour représenter le monde chrétien.

Charles sera oint, béni et consacré par l’archevêque, qui placera alors la couronne de saint Édouard sur la tête de Charles.

Après la cérémonie de couronnement, le roi se tiendra très probablement sur le balcon du palais de Buckingham avec d’autres membres de la famille royale.