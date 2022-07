Quand le côté méchant de Sidharth Shukla a quitté sa co-star de Humpty Sharma Ki Dulhania Alia Bhatt en grand écart [Watch]

Sidharth Shukla n’est peut-être plus avec nous, mais ses souvenirs sont toujours là, faisant sourire, rire et même pleurer tout le monde. Sidharth Shukla a vécu sa vie de telle manière qu’il a laissé derrière lui de nombreux souvenirs à chérir pour toujours. Voici un de ces souvenirs de Sidharth lorsqu’il travaillait avec Alia Bhat et Varun Dhawan dans Humpty Sharma Ki Dulhania. Une vieille vidéo de Sidharth Shukla et Alia Bhatt a refait surface depuis les promotions de Humpty Sharma Ki Dulhania.

Le côté méchant de Sidharth a laissé Alia en grand écart

Le clip vidéo d’Alia Bhatt et Sidharth Shukla est extrait de la conférence de presse de Humpty Sharma Ki Dulhania. Les deux sont vus assis côte à côte tout en répondant aux questions des médias. Sidharth est vu dans une chemise bleue impeccable tandis qu’Alia est vue dans une tenue à fleurs. Le journaliste a demandé à Sidharth, “Kitna difference hai TV mein karna aur Bollywood mein karna?” (En quoi est-ce différent de faire à la télévision et dans les films ?) Eh bien, le journaliste voulait dire jouer. Mais Sidharth étant le vilain garçon a demandé: “Kya karna?” Cela a laissé Alia Bhatt en grand écart et il lui a fallu beaucoup de temps pour se remettre du moment maladroit et arrêter de rire. Alia Bhatt est vue en train de rire aux éclats et cela le distrait lorsqu’il commence à répondre. Regardez la vidéo ici:

Alia a pleuré la mort de Sidharth

Ce n’est que l’année dernière que Sidharth Shukla est parti pour la demeure céleste. Ce fut un énorme choc pour tout le monde car il n’avait que 40 ans. Sidharth Shukla a souffert d’une crise cardiaque massive et est décédé le 2 septembre 2021. Alia Bhatt était l’une des nombreuses personnes à avoir pleuré sa disparition tragique et prématurée. Elle a écrit : “Sid, l’une des personnes les plus chaleureuses, les plus gentilles et les plus authentiques avec qui j’ai travaillé… toujours souriant et toujours positif ! Mes plus sincères condoléances aux proches de sa famille et à ses fans qui l’ont si profondément aimé ! Repose en paix !”

Alia Bhatt, Varun Dhawan et la vedette de Sidharth Shukla, Humpty Sharma Ki Dulhania, sont sortis en 2014 et ont été un énorme succès. Cela a marqué les débuts de Sidharth à Bollywood.