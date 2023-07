Quand le corbeau ne vole pas : les artistes de l’Î.-P.-É. acceptent que tout le monde n’aime pas leur travail

Gérald Beaulieu accepte que son art mette certaines personnes mal à l’aise. Pour un artiste, cela vient avec le territoire.

Considérez sa pièce When Rubber Hits The Road, deux grandes sculptures de corbeaux « morts » fabriqués à partir de pneus recyclés.

Il a été accueilli positivement lors de ses débuts en 2018 à Art in the Open à Charlottetown, une ville parfois assiégée par des corbeaux. Les gens ont compris à quel point il illustrait littéralement les « conséquences de notre collision avec le monde naturel », comme le décrit Beaulieu.

Depuis, l’œuvre a été exposée dans cinq provinces, et l’une des paires de corbeaux a été achetée par la galerie Beaverbrook à Fredericton.

L’autre corbeau a fait ses débuts plus tôt ce mois-ci à Ottawa – et tout le monde ne l’a pas aimé.

« Il suscite toute une gamme de réactions, [from] des gens qui l’adorent absolument à des gens qui ne l’aiment pas aussi intensément », a déclaré Beaulieu. « Ils le trouvent sinistre. Ils trouvent cela inapproprié. »

La réponse n’a pas toujours besoin d’être juste des acclamations et une approbation. Je pense que l’inconfort est aussi quelque chose de parfaitement valable. — Pan Wendt

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, dit Pan Wendt, le conservateur de la Galerie d’art du Centre de la Confédération à Charlottetown.

Anticiper comment les gens réagiront à une œuvre d’art est un facteur majeur pour déterminer s’il pense que cela fonctionnerait comme une exposition. Et cela ne signifie pas que les gens en retirent une sensation chaleureuse et floue.

Gerald Beaulieu, à gauche, et Kevin Rice, directeur du Musée d’art du Centre de la Confédération, posent avec la sculpture du corbeau lors de son lancement en 2018. (Matt Rainnie/CBC)

« La réponse n’a pas toujours besoin d’être juste des acclamations et de l’approbation. Je pense que l’inconfort est aussi quelque chose de parfaitement valable », a-t-il déclaré.

« Donc, même si parfois la réaction est négative, vous devez en quelque sorte leur demander pourquoi. Pourquoi sommes-nous si dérangés par cette œuvre d’art ? Qu’est-ce qui cause notre malaise ? »

« Mal à l’aise avec le message »

Beaulieu a quelques théories sur la réaction à la sculpture du corbeau.

Pan Wendt, le conservateur de la Galerie d’art du Centre de la Confédération, dit que « l’inconfort » est une réaction valable à l’art. (Pan Wendt)

« Certains des commentaires négatifs témoignent du fait que les gens pourraient être mal à l’aise avec le message du travail. Vous savez, face à la crise climatique… cela nous met tous un peu mal à l’aise parce que nous savons que certaines de nos habitudes contribuent à ceci et que le changement n’est pas facile.

« Donc je pense qu’il y en a beaucoup. »

Il a également été rendu public que la Commission de la capitale nationale, une société d’État fédérale, a payé 14 022 $ pour exposer le corbeau pendant un an, ce qui a peut-être donné à certaines personnes une raison de critiquer les dépenses du gouvernement sans apprécier l’art pour son propre mérite.

L’artiste multidisciplinaire de l’Île-du-Prince-Édouard, Monica Lacey, a qualifié la statue de corbeau de « brillante », affirmant qu’elle montre la « maîtrise des matériaux » de Beaulieu. Mais elle a dit que cela n’aurait peut-être pas le même contexte à Ottawa qu’à Charlottetown.

« Il y a déjà beaucoup de relations avec les corbeaux, et je pense que si vous n’aviez pas cela, il serait facile de le voir différemment. »

Dans une porte et dehors par l’autre

Lacey sait de première main que tout le monde n’interprète pas une œuvre d’art comme l’artiste l’avait prévu. Elle se souvient d’une œuvre qu’elle a réalisée pour Art in the Open, un bâtiment de la taille d’un poste de péage avec quatre portes différentes, une de chaque côté.

La pièce de Monica Lacey à l’intérieur / à l’extérieur n’a pas évoqué la réponse à laquelle elle s’attendait, mais elle a déclaré que les réactions qui se sont produites à la place étaient « une très bonne surprise ». (Soumis par Monica Lacey)

« Au départ, j’avais en quelque sorte imaginé que les gens bougeraient d’une manière vraiment lente et réfléchie avec ça, et qu’ils entreraient par une porte et sortiraient par l’autre porte et ce serait comme une pièce plus méditative. C’était en quelque sorte mon intention avec cela », a-t-elle déclaré.

« Et c’est devenu, comme, une sorte d’espace de fête. Les gens couraient juste à travers. Les enfants couraient à travers. Comme si c’était devenu cet espace de fête vraiment ludique, qui n’était pas l’énergie que j’avais insufflée quand je l’ai fait, mais c’était une très bonne surprise. »

Lacey considère que le partage de son travail fait partie du processus de création.

« Pour moi, ce n’est pas totalement terminé tant que vous ne le partagez pas », déclare l’artiste Monica Lacey à propos des pièces résultant d’un processus créatif. « Et puis, quand vous le partagez, vous devez le publier. » (Soumis par Monica Lacey)

« Pour moi, ce n’est pas totalement fini tant que vous ne le partagez pas. Et puis quand vous le partagez, vous devez le publier… Vous ne pouvez pas avoir ces attachements à savoir si les gens l’aiment ou comment ils l’interprètent. »

La familiarité engendre l’acceptation ?

Beaulieu a déclaré qu’il ne « réduit pas les choses pour le confort des gens » lorsque son art expose ce qu’il appelle des « vérités dures ».

Mais il espère que plus les gens d’Ottawa verront la sculpture du corbeau, plus ils l’apprécieront. Être exposé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est l’un des avantages de l’art public, a-t-il déclaré.

« J’imagine qu’il peut y avoir des gens qui sont choqués au premier coup d’œil, mais alors qu’ils y passent quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, vous savez, ils auraient une chance de voir les couches de complexité et les subtilités que vous pourriez manquer au premier coup d’œil. «