Quand le compte de retraite d’une femme devient le fonds d’urgence familial

Cela inclut l’un des anciens clients de Mme Wall, qui se dirigeait vers la ruine financière parce qu’elle avait vidé un compte de retraite pour aider sa fille à mener une bataille pour la garde. “Je pense que souvent, les enfants ne réalisent pas ce qu’ils font pour l’avenir financier de leurs parents lorsqu’ils demandent de l’argent”, a-t-elle déclaré.

Les parents, a-t-elle ajouté, peuvent ne pas être disposés à informer leurs enfants du potentiel de préjudice pour leurs finances. “Mais si vous êtes dans la cinquantaine ou la soixantaine, à moins que vous ne soyez fabuleusement riche, puiser dans l’argent que vous avez économisé avec diligence pour votre propre retraite se retourne incroyablement”, a déclaré Mme Wall. “Vous n’aurez pas le temps de récupérer cet argent.”

Ce que les experts conseillent

Mme Ghilarducci a des conseils pour les femmes prises entre le marteau et l’enclume de vouloir préserver leur argent de retraite et de participer lorsque des besoins familiaux surviennent. Tout d’abord, “prenez une profonde respiration”, a-t-elle dit. Ensuite, “reconnaître que les émotions concernant les liens familiaux vont venir plus rapidement que les décisions délibérées” concernant l’avenir financier. Si un rendez-vous avec un responsable 401 (k) ou un conseiller financier n’est pas une option, “parlez à beaucoup de gens”, a-t-elle déclaré. “Cela vous aide à prendre du recul.”

Une solution différente nécessite des changements systémiques, dont beaucoup sont culturels mais certains juridiques. Mme Ghilarducci et Marcia Mantell, consultante en retraite à Plymouth, Mass., ont déclaré les règles protégeant les comptes de retraite contre l’exploitation devaient être renforcées.

Avant un certain âge, “je ne pense pas que quiconque devrait avoir accès à ses 401 (k) pour quelque raison que ce soit”, a déclaré Mme Mantell. Un de ses propres parents, a-t-elle dit, a emprunté sur un compte pour verser un acompte sur une maison, bien que Mme Mantell l’ait déconseillée.

“Je déteste les dispositions sur les prêts”, a-t-elle déclaré. « Je déteste quand il y a un accès spécial en cas de catastrophe naturelle. Je sais que c’est parfois la seule épargne des gens, mais la retraite est trop importante pour être compromise.