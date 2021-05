Quand le chef d’Amazon Jeff Bezos a perdu son sang-froid à Alexa

L’appareil Alexa d’Amazon, comme tout autre bon produit, a subi un processus de développement et d’essai difficile avant de finalement arriver sur le marché. Cependant, au cours de la phase de développement de cet assistant virtuel, il y a eu un moment où tout le monde pensait que l’appareil ne pourrait jamais arriver sur le marché après que le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, ait perdu son sang-froid à Alexa.

Selon un rapport, Bezos était tellement frustré par l’incapacité d’Alexa à comprendre ses commandes qu’il lui a dit avec colère de « se tirer une balle dans la tête ». L’incident a eu lieu lors de l’essai d’un produit de type prototype antérieur chez Bezos à Seattle en 2013. dénommé «Doppler» à l’époque. L’ingénieur qui a examiné cette conversation sur l’appareil avec Bezos a déclaré qu’il pensait que le produit était terminé et qu’il ne pourrait pas le fabriquer.La révélation a été faite par l’auteur Brad Stone dans son livre récemment publié. Amazon Unbound: Jeff Bezos et l’invention d’un empire mondial.L’un des bêta-testeurs du produit et directeur d’Amazon, Neil Ackerman, a également signalé que l’assistant comprendrait à peine les commandes et donnerait les bonnes réponses.

Cependant, les efforts de l’équipe travaillant à l’origine du produit n’ont pas été vains et ils ont rapidement trouvé d’autres moyens de rendre la technologie d’intelligence artificielle « plus intelligente ». La première version d’Alexa d’Amazon a été lancée avec les haut-parleurs intelligents Amazon Echo. Au fil des ans, le produit a gagné en popularité auprès des clients et Amazon a vendu plus de 100 millions d’appareils intégrés avec Alexa intégré.

C’est peut-être ce qui se passe lorsque vous refusez d’abandonner les idées, peu importe à quel point cela peut paraître difficile et nous savons que Bezos le fait. Bezos, qui est actuellement le l’homme le plus riche du monde, a eu un début très modeste avec Amazon en 1994. Sa valeur nette actuelle serait de 184 milliards de dollars.

