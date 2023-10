La mort est entrée par nos fenêtres ; il est entré dans nos forteresses.

Tout au long de ces jours d’histoires insupportables, du massacre de jeunes enfants dans leurs chambres de kibboutz à la boule de feu dans un hôpital de Gaza où des familles cherchaient refuge contre les bombes, ces mots ont résonné dans mon esprit. Tirés du livre biblique de Jérémie, ils sont entrés dans mes oreilles totalement impies via un rabbin à la consonance réconfortante sur la BBC et sont restés. Ce n’est pas une critique envers ses concurrents que de dire que dans cette maison du moins, dans les moments difficiles, c’est toujours la BBC. Même si personne ne sait mieux qu’un journaliste que les journalistes ne sont pas infaillibles, il y a des moments où seul l’effet pavlovien des pépins ou de la voix de Lyse Doucet fera l’affaire.

Au siècle dernier, dans l’Europe occupée en guerre, les gens risquaient leur vie pour écouter la BBC. Cette semaine, nous avons appris que ses journalistes parlant farsi sont désormais risquer efficacement le leur, pour apporter des nouvelles impartiales aux Iraniens. Les vies ont toujours dépendu de ce que dit et fait la BBC, une responsabilité redoutable que la société assume la plupart du temps miraculeusement à la légère. Mais c’est précisément parce qu’on l’aime et qu’on lui fait tellement confiance que lorsqu’il se trompe, cela compte. Sa gestion de l’explosion survenue mardi soir à l’hôpital arabe al-Ahli à Gaza menace donc de devenir un incident diplomatique international à part entière.

L’alerte initiale de dernière minute de la BBC, envoyée simultanément à des millions de téléphones via des notifications push, disait simplement : « Des centaines de personnes craignent des morts ou des blessés lors de la frappe aérienne israélienne sur un hôpital à Gaza, selon les responsables palestiniens », avec un lien vers un rapport plus détaillé selon lequel de nombreuses personnes ont gagné. Je n’ai pas cliqué dessus. Ce qui est critique, c’est que ce tweet ne précise pas que « responsables palestiniens » désigne un gouvernement contrôlé par le Hamas. Dans le peu de temps qu’il a fallu au gouvernement israélien pour vérifier puis nier toute responsabilité, en accusant un raté de tir de roquette lancée depuis Gaza par le groupe du Jihad islamique palestinien, l’idée de la culpabilité israélienne a fait le tour du monde.

La BBC était loin d’être la seule à lui donner des ailes. Des organisations médiatiques plaquées or du Agence de presse Reuters au New York Times est tombé dans un piège similaire, et le fait que les premiers blogs et reportages en direct de ce journal étaient plus prudents quant à l’attribution de blâmes n’est pas une raison pour être suffisant ; Comme tout le monde, le Guardian a modifié son langage à mesure que de nouveaux faits émergeaient, et au Moyen-Orient, un mot peut faire tout.

Mais quand la BBC parle, les gens y croient. L’archevêque de Cantorbéry partagé ce tweet initial, dénonçant une perte de vie « effroyable et dévastatrice » ; donc a fait Humza Yousaf, premier ministre écossais, dont les beaux-parents sont coincés à Gaza. Des personnalités publiques, des hommes politiques aux ONG, a répondu comme si une « frappe aérienne israélienne » était établie comme un fait. Pendant ce temps, sur BBC World Service, le journaliste Jon Donnison noté que même si les Forces de défense israéliennes (FDI) avaient nié toute responsabilité, il était « difficile de voir quelle autre cause » aurait pu en être la cause.

Suite à l’explosion, des manifestations ont éclaté de la Cisjordanie à la Jordanie, en Turquie et en Tunisie ; à Berlin, des cocktails Molotov ont été aurait lancé contre une synagogue. Le sommet du président Biden avec les dirigeants arabes en Jordanie a été annulé, les communautés juives du monde entier ont de nouveau craint des représailles et, pendant plusieurs heures, les plus proches de ce conflit ont dû retenir leur souffle, s’interrogeant sur les répercussions potentielles sur les otages israéliens retenus captifs à Gaza ou en Iran. appétit pour l’escalade du conflit. Au moment de la rédaction de cet article, le gouvernement britannique position Reste qu’il est trop tôt pour identifier un coupable, quoi qu’en dise la Maison Blanche. Mais cette ligne ne tiendra pas éternellement et lors d’une future invasion terrestre de Gaza, les revendications et les contre-revendications ne pourront sûrement que proliférer.

00:01:43 « Nulle part n’est sûr » : les habitants du sud de Gaza fouillent les décombres après les frappes aériennes – vidéo

Alors, bien sûr, la BBC, la chaîne nationale britannique, est confrontée à de sérieuses questions, non seulement sur son processus éditorial de nuit, mais plus largement sur la façon dont, avec des budgets nouvellement restreints, elle devrait rivaliser avec les informations commerciales en continu ; qu’il s’agisse d’essayer trop fort d’être le premier avec l’histoire au détriment d’être le plus autoritaire, ou si, à une époque de désinformation généralisée, un radiodiffuseur national lent laisserait un vide dangereux que d’autres pourraient combler. L’atout le plus distinctif de la BBC sur un marché encombré reste la confiance de son public, et elle ne doit pas la gaspiller.

Mais il serait faux de prétendre que sans ses reportages, les rues arabes auraient calmement ignoré une explosion dans un hôpital lors d’un bombardement israélien sur Gaza. Cela aurait toujours été un moment dangereux dans ce qui est aujourd’hui à la fois un conflit traditionnel sanglant et une guerre de l’information moderne et sophistiquée menée – comme l’a été celle de l’Ukraine – dans un environnement médiatique bruyant, déroutant et incontrôlable sans précédent. C’est un défi pour les journalistes mais aussi pour les gouvernements, les ONG et la société civile au sens large, jusqu’aux citoyens ordinaires qui parcourent les pages avec perplexité en quête de clarté, et peut-être aussi de certitude morale.

Ce qui exaspère le plus visiblement le gouvernement israélien, c’est l’idée que le régime du Hamas à Gaza soit traité comme une source d’information tout aussi crédible. Le porte-parole de l’armée israélienne d’origine britannique, le lieutenant-colonel Peter Lerner, a éclaté d’indignation à Mishal Husain de la BBC pour avoir demandé si les Israéliens autoriseraient une analyse indépendante des preuves qu’ils ont publiées, liant apparemment le Jihad islamique palestinien à l’attaque de l’hôpital. Ce n’était pas une question déraisonnable, surtout compte tenu d’un reportage ultérieur de Channel 4. contester l’authenticité De ce que disent les Israéliens, il s’agit d’une conversation interceptée entre terroristes au sujet de l’explosion, et certains peuvent se demander si la férocité de la réponse n’avait pas pour but d’intimider. (Jeudi, le compte officiel X (anciennement Twitter) du gouvernement israélien accusait la BBC de « diffamation sanglante moderne ».)

Mais après des jours de querelles sans cœur sur les réseaux sociaux pour savoir si les bébés ont réellement été décapités ou simplement mitraillés à mort – et si c’est pénible de lire cela, croyez-moi, c’est pénible à écrire – les Israéliens traumatisés sont peut-être particulièrement sensibles au fait d’être traités de menteurs. Ils ont le sentiment qu’on attend littéralement d’eux qu’ils exhibent leurs morts avant que quiconque ne les croie, d’une manière qui n’était pas attendue des États-Unis après le 11 septembre, et qui touche peut-être des nerfs plus profonds étant donné la longue expérience juive du négationnisme de l’Holocauste.

Ben Jennings sur la guerre de l’information – dessin animé En savoir plus

Cependant, pour les Palestiniens qui ont déjà le sentiment que leur sort est ignoré, l’idée selon laquelle Israël devrait automatiquement bénéficier du bénéfice du doute est tout aussi incendiaire étant donné que Tsahal a dû, dans le passé, revenir sur ses premiers démentis, notamment dans la fusillade d’Al Jazeera. la journaliste Shireen Abu Akleh.

Au-delà de la règle journalistique intemporelle selon laquelle aucun gouvernement ne mérite un laissez-passer en temps de guerre, tout cela se résume à un rappel que lorsque le brouillard de la guerre descend, il vaut la peine de réserver son jugement, d’attendre les faits, de compter jusqu’à 10 précisément au moment où l’on sent le plus le rouge. la brume se lève. Malheureusement, ce sont autant de compétences que l’actualité et les soirées chargées d’adrénaline sur X nous poussent irrésistiblement à oublier. Ce n’est pas seulement la BBC qui doit faire mieux dans les prochains jours, mais nous tous ayant accès au wifi.

Là où tout est confusion et confusion, il est naturel de rechercher l’autorité, l’esprit de décision et la clarté cristalline du jugement d’en haut. Pourtant, il est parfois plus sage d’apprendre à vivre, même de manière inconfortable ou temporaire, dans le doute.