Des MILLIONS d’Américains célèbrent aujourd’hui 19 juinla commémoration annuelle de la fin de l’esclavage.

Bien qu’elle soit célébrée depuis plus de 150 ans, ce n’est qu’en 2021 que le président Joe Biden l’a proclamée fête fédérale aux États-Unis.

Le 19 juin est un jour férié fédéral pour célébrer la proclamation d’émancipation Crédit : Getty

Quand le 19 juin est-il devenu un jour férié fédéral ?

Il y a deux ans, les législateurs ont voté pour faire de Juneteenth un jour férié fédéral pour honorer le jour où les derniers Afro-Américains réduits en esclavage ont appris qu’ils étaient libres.

Le projet de loi a traversé le Sénat américain, obtenant l’approbation unanime le 15 juin 2021, avant d’être transmis au Congrès.

La Chambre des représentants a également adopté la législation le lendemain, établissant le 19 juin comme jour férié légal.

Le président Biden a officiellement signé la législation du 17 juin le 17 juin 2021.

Les Américains de tout le pays se réuniront pour commémorer cette journée spéciale qui trouve ses racines historiques dans la proclamation d’émancipation.

Le 16 juin, considéré comme le « jour de l’indépendance noire », est célébré un peu comme le 4 juillet avec des rassemblements, des pique-niques et des fêtes avec la famille et les amis.

« Les grandes nations n’ignorent pas les moments les plus douloureux. Elles n’ignorent pas ces moments du passé. Elles les embrassent », a déclaré Biden dans ses remarques depuis la East Room le 17 juin 2021.

Biden l’a qualifié de l’un des plus grands honneurs qu’il aura en tant que président en signant la législation.

« En faisant de Juneteenth un jour férié fédéral, tous les Américains peuvent ressentir le pouvoir de cette journée et apprendre de notre histoire et célébrer les progrès et lutter contre la distance que nous avons parcourue », a-t-il déclaré.

« Les grandes nations n’ignorent pas les moments les plus douloureux. Elles n’ignorent pas ces moments du passé. Elles les embrassent. Les grandes nations ne s’en vont pas. »

Biden a ajouté qu’il y avait encore du travail à faire en tant que nation pour « tenir la promesse d’égalité », ajoutant que l’émancipation des Noirs américains réduits en esclavage n’était pas la fin de ce travail, mais le début.

« Nous voyons cette agression par des lois restrictives, des menaces d’intimidation, des purges électorales et plus encore.

« Une agression qui offense la démocratie même, notre démocratie même. Nous ne pouvons pas nous reposer tant que la promesse d’égalité n’est pas remplie pour chacun d’entre nous dans tous les coins de cette nation. C’est, pour moi, le sens de Juneteenth », a ajouté le président.

Le Texas a fait du Juneteenth un jour férié pour la première fois en 1980, et « tous les États sauf le Dakota du Sud sont venus commémorer officiellement le Juneteenth » dans les décennies qui ont suivi, selon CNN.

Juneteenth a son propre drapeau pour commémorer la journée Crédit : Wikipédia

Cependant, seuls quelques-uns le considèrent comme un jour férié payé.

Certaines villes et entreprises reconnaissent également les vacances.

En 2020, Juneteenth a été officiellement reconnu par la ville de New York comme un jour férié officiel annuel et un jour férié scolaire public, à partir de l’année suivante.

C’est officiellement la 12e fête fédérale en Amérique.

Bien que certains employeurs obligent leurs travailleurs à travailler ce jour-là, la plupart des gens ne le feront pas.

Il y aura des concerts, des défilés, des fêtes et des lectures publiques commémorant tous la fête fédérale.

Qui a voté contre Juneteenth ?

Malgré le soutien écrasant pour le projet de loi, ce n’était pas un balayage net lors de son adoption par le Congrès.

La législation du 19 juin a été rejetée par 14 républicains à la Chambre.

Ils ont suggéré que le projet de loi diviserait les Américains, le représentant du GOP Chip Roy du Texas s’en prenant même à les vacances‘s nom – en disant, « sur une question qui devrait plutôt nous rassembler en créant un Jour de l’Indépendance séparé basé sur la couleur de sa peau. »

Le représentant Andy Biggs de l’Arizona, le représentant Mo Brooks de l’Alabama, le représentant Andrew Clyde de Géorgie, le représentant Scott DesJarlais du Tennessee et le représentant Paul Gosar de l’Arizona figuraient parmi les législateurs qui ont voté contre le fait que Juneteenth soit un jour férié fédéral.

Le représentant Ronny Jackson du Texas, le représentant Doug LaMalfa de Californie, le représentant Thomas Massie du Kentucky, le représentant Tom McClintock de Californie, le représentant Ralph Norman de Caroline du Sud, le représentant Mike Rogers de l’Alabama, le représentant Matt Rosendale du Montana, Le représentant Chip Roy du Texas et le représentant Tom Tiffany du Wisconsin se sont également opposés au projet de loi.