Quand l’assurance ne couvre pas vos médicaments

Peut-être, dit Joyce. Mais les compagnies d’assurance sont dans une position difficile. À court terme, il peut être impossible de couvrir soudainement un marché de 100 millions de personnes ou plus sans faire faillite. Ainsi, les assureurs donnent le coup d’envoi, même lorsque les dépenses à long terme peuvent être plus élevées, dit Joyce.

Pourtant, pourquoi ne pas le couvrir? Ne serait-il pas plus facile – et moins cher – de traiter l’obésité avant de entraîne-t-il des maladies plus graves comme le diabète, les maladies cardiaques et l’hypertension ?

Signes d’espoir

Wegovy est un médicament relativement nouveau, approuvé par la FDA en juin 2021. Les bonnes nouvelles concernant son efficacité continuent de filtrer jusqu’aux prestataires de soins de santé et aux compagnies d’assurance. Comme c’est le cas, les assureurs pourraient commencer à desserrer les rênes, dit Joyce.

Dans un premier temps, les assureurs peuvent restreindre l’accès uniquement aux patients qui ont un IMC très élevé ou qui ont essayé d’autres médicaments sans succès. Et certaines restrictions continueront probablement – comme avec Sovaldi (le médicament contre l’hépatite C) – jusqu’à ce que la concurrence fasse baisser les prix et que les médicaments génériques soient autorisés sur le marché, dit Joyce. (Le brevet effectif est d’environ 8 à 12 ans sur la plupart des médicaments de marque).

Mais si le médicament fonctionne vraiment, il fera généralement son chemin vers le grand public, dit-il. Si vous ne pouvez pas obtenir de couverture au début, continuez à poser des questions. Dans de nombreux cas, il existe des organisations à but non lucratif qui aideront les personnes dans le besoin à payer leurs médicaments. Ou il peut y avoir un médicament similaire que votre assureur couvrira à la place.

Quant à Bronder, il a perdu 52 livres sur Ozempic et il ne peut pas croire à quel point il se sent bien en mangeant des repas simples et faibles en glucides avec une protéine et un légume. Il aime avoir l’air plus mince, mais ses récentes analyses de sang montrent que la drogue est bien plus qu’une simple apparence physique. Son cholestérol, sa tension artérielle et sa glycémie sont revenus à la normale.