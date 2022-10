Quand l’art transforme-t-il plutôt qu’il ne copie ? La Cour suprême des États-Unis se prononcera sur la peinture de Prince par Warhol

La Cour suprême des États-Unis va se poser, dans une affaire portant sur l’œuvre d’Andy Warhol, une question aussi philosophique que juridique : lorsqu’une œuvre s’inspire d’un autre matériau, quelle est la frontière entre l’art et le vol de droits d’auteur ?

Mercredi, les juges entendront les arguments dans un différend sur les droits d’auteur entre la succession de Warhol et la célèbre photographe Lynn Goldsmith au sujet de ses peintures basées sur une photographie de 1981 qu’elle a prise de la rock star Prince.

L’affaire concernant le moment où un artiste fait un “usage loyal” de l’œuvre d’un autre en vertu de la loi sur le droit d’auteur a conduit à des décisions partagées sur son chemin vers le plus haut tribunal. Le différend sur la frontière juridique entre l’inspiration et l’abus a également suscité un large intérêt pour ses implications pour les artistes.

Warhol, décédé en 1987, était une figure centrale du mouvement pop art qui a émergé dans les années 1950, connu pour son style fantaisiste et son utilisation audacieuse des couleurs. Il a souvent créé des peintures sérigraphiées et d’autres œuvres inspirées de photos de sujets célèbres, notamment les acteurs Marilyn Monroe et Elizabeth Taylor, la reine Elizabeth II, le leader chinois Mao Zedong et l’icône de la musique Debbie Harry, entre autres.

Goldsmith a photographié Prince pour le magazine Newsweek en 1981. Warhol a réalisé 14 sérigraphies et deux illustrations au crayon basées sur l’une des photos de Goldsmith’s Prince.

Goldsmith, 74 ans, a déclaré qu’elle n’avait entendu parler des œuvres de Warhol qu’après la mort de Prince en 2016. Goldsmith a contre-attaqué la Fondation Andy Warhol pour violation du droit d’auteur en 2017 après avoir demandé à un tribunal fédéral de Manhattan de statuer que ses œuvres ne violaient pas ses droits. La Cour suprême entendra les arguments dans l’appel de la succession de la décision d’un tribunal inférieur en faveur de Goldsmith.

Les limites du fair use

La loi sur le droit d’auteur autorise parfois l’utilisation équitable d’œuvres protégées par le droit d’auteur sans l’autorisation du créateur. Un facteur clé pris en compte par les tribunaux pour déterminer l’usage loyal est de savoir s’il a un objectif «transformateur», tel que la parodie, l’éducation ou la critique.

La Cour suprême ne s’est pas prononcée sur l’utilisation équitable dans l’art depuis 1994, lorsqu’elle a conclu que la parodie du groupe de rap 2 Live Crew du chanteur Roy Orbison Oh, jolie femme fait bon usage de la chanson des années 1960.

Se souvenir de Prince. Andy Warhol, “Prince”, ca. 1984, ©AWF pic.twitter.com/FRekU7zp2T —@TheWarholMuseum

La décision de la Haute Cour sur l’affaire est “très difficile à prévoir”, a déclaré Rebecca Tushnet, professeur à la Harvard Law School, qui a rédigé un mémoire soutenant Warhol avec d’autres spécialistes du droit d’auteur.

Megan Noh, qui dirige la pratique du droit de l’art au cabinet Pryor Cashman, a déclaré qu’elle espérait que la Cour suprême clarifierait comment les tribunaux déterminent quand une œuvre est transformatrice et quel poids cela devrait recevoir par rapport à d’autres considérations.

Les deux côtés ont des bailleurs de fonds

Un juge fédéral a conclu que les œuvres de Warhol étaient protégées par la doctrine de l’utilisation équitable, ayant transformé le prince “vulnérable” décrit dans l’œuvre de Goldsmith en une “figure emblématique, plus grande que nature”.

En infirmant cette décision l’année dernière, la Cour d’appel du 2e circuit des États-Unis, basée à Manhattan, a déclaré que les juges ne devraient pas “assumer le rôle de critique d’art et chercher à déterminer l’intention ou la signification des œuvres”, mais devraient plutôt décider si la nouvelle œuvre a un “but et un caractère artistiques fondamentalement différents et nouveaux” qui “se démarquent de la” matière première “utilisée pour le créer”.

Lynn Goldsmith, vue en 2013 lors d’un événement à New York, est soutenue par le ministère de la Justice dans sa bataille judiciaire. (Cindy Ord/Getty Images)

Le 2e circuit a décidé que les peintures de Warhol étaient “beaucoup plus proches de la présentation de la même œuvre sous une forme différente”, plus similaires à une œuvre “dérivée”, comme une reproduction d’art, qu’à une œuvre transformatrice.

La décision éventuelle de la Cour suprême pourrait avoir des implications larges ou étroites pour l’utilisation équitable en fonction de la décision, a déclaré Tushnet, qui n’est pas attendue avant plusieurs semaines.

Le domaine Warhol a déclaré à la Cour suprême que la décision du 2e circuit “jette un nuage d’incertitude juridique sur tout un genre d’art visuel, y compris les œuvres canoniques d’Andy Warhol et d’innombrables autres artistes”.

Les successions des célèbres artistes pop Robert Rauschenberg et Roy Lichtenstein, rejoints par le Brooklyn Museum, ont soutenu la fondation, déclarant aux juges dans un mémoire que la décision du 2e circuit “imposerait un profond refroidissement au progrès artistique, car l’appropriation créative des images existantes a été un élément essentiel du développement artistique pendant des siècles.”

Des auteurs de fanfiction, des réalisateurs de documentaires et des professeurs de propriété intellectuelle ont également soutenu la fondation.

Les avocats de Goldsmith ont déclaré à la Cour suprême qu’une décision en faveur de la fondation “transformerait la loi sur le droit d’auteur en toute copie, sans droit”.

L’administration du président Joe Biden a soutenu Goldsmith, tout comme les groupes commerciaux de l’industrie du disque, les acteurs et les éditeurs.

Dans son mémoire d’amicus judiciaire au tribunal en août, le ministère de la Justice a déclaré que l’annulation de la décision de la cour d’appel “élargirait considérablement la portée de l’utilisation équitable”.