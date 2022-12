Quand l’anthropocène a-t-il commencé ? Les scientifiques sont plus près de dire quand.

La chronologie officielle de l’histoire de la Terre – des roches les plus anciennes aux dinosaures en passant par la montée des primates, du Paléozoïque au Jurassique et tous les points avant et depuis – pourrait bientôt inclure l’âge des armes nucléaires, le changement climatique d’origine humaine et la prolifération de plastiques, de déchets et de béton à travers la planète.

Bref, le présent.

Dix mille ans après que notre espèce a commencé à former des sociétés agraires primitives, un panel de scientifiques a fait samedi un grand pas vers la déclaration d’un nouvel intervalle de temps géologique : l’Anthropocène, l’âge des humains.

Notre époque géologique actuelle, l’Holocène, a commencé il y a 11 700 ans avec la fin de la dernière grande période glaciaire. Les quelque trois douzaines d’universitaires du panel semblent sur le point de recommander qu’en fait, nous avons passé les dernières décennies dans une toute nouvelle unité de temps, caractérisée par des changements induits par l’homme à l’échelle planétaire qui sont inachevés mais très en cours.

“Si vous étiez dans les parages en 1920, votre attitude aurait été : ‘La nature est trop grande pour que les humains puissent l’influencer’.,’», a déclaré Colin N. Waters, géologue et président du Groupe de travail sur l’anthropocène, le groupe qui délibère sur la question depuis 2009. Le siècle dernier a bouleversé cette réflexion, a déclaré le Dr Waters. “Ça a été un événement choc, un peu comme un astéroïde frappant la planète.”