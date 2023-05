Quand l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a crié après Shah Rukh Khan pour une raison triviale

Shah Rukh Khan est connu pour être une star exceptionnelle pour ses fans. S’il rencontre quelqu’un de bonne humeur, alors la personne est assurée d’avoir une rencontre inoubliable. Cependant, la propre expérience de la superstar en tant que fan n’était pas bonne. Et nous parlons de sa première expérience de fan boy. Comme tous les desi, Shah Rukh Khan aussi était fou de cricket. Il semble qu’il soit allé une fois au stade de cricket et ait demandé un autographe à Imran Khan. Comme beaucoup d’Indiens, lui aussi est un grand fan du batteur flamboyant et polyvalent. Imran Khan, l’ex-Premier ministre du Pakistan a fait la une des journaux pour son arrestation. Ce vieil incident impliquant SRK a encore fait son chemin dans les nouvelles.

IMRAN KHAN GRONDE SHAH RUKH KHAN SUR LE TERRAIN

Shah Rukh Khan avait déclaré au journaliste pakistanais Hamid Mir lors des promotions des fans qu’il avait vu une fois Imran Khan au stade de cricket de Delhi. Le voyant de près, il saisit l’occasion pour demander un autographe. Imran Khan l’a grondé et l’a chassé. Il semble que son équipe ait mal performé sur le terrain. L’as du cricket n’a pas non plus bien réussi. Shah Rukh Khan a estimé que cela aurait pu affecter son humeur. Il semble que lorsque Shah Rukh Khan a rencontré plus tard Imran Khan, il lui a raconté l’incident. Mais il n’a pas gardé rancune et a admis qu’il serait un fan pour toujours.

LES CÉLÉBES PAKISTANAIS RASSEMBLENT AUTOUR D’IMRAN KHAN

Les forces paramilitaires pakistanaises ont arrêté Imran Khan du tribunal d’Islamabad. Le voir traîné à l’intérieur d’une camionnette a créé un tollé sur les réseaux sociaux. Il a été allégué qu’Imran Khan et sa femme ont commis une fraude à hauteur de milliards de roupies pakistanaises. Des protestations ont éclaté dans tout le pays. Il y a toutes les chances d’une guerre civile au Pakistan qui est sous le choc de la crise économique. Des célébrités comme Saba Qamar, Zara Peerzada, Adnan Siddiqui, Hasan Raheem, Annie Khalid, Maya Ali, Atija Odho, Quratulain Balouch, Anousheya Ashraf, Khadijah Shah et d’autres se sont ralliées à l’ancien Premier ministre assiégé du Pakistan. Il est maintenant en garde à vue depuis au moins une semaine.