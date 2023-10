Katrina Kaif est connue pour être brutalement honnête avec ses proches. Et cette vidéo est une autre preuve que le Tigre 3 l’actrice n’hésite pas à être vulnérable devant les médias. Katrina Kaif’C’est cette vieille vidéo lors de sa promotion de Jab Tak Hai Jaan a avoué sa vulnérabilité, et c’était assez courageux de la part de l’actrice. Dans cette vidéo, on voit Kat parler de la façon dont elle se sentirait mal si Shah Rukh Khan choisi Anushka Sharma en tant qu’acteur avec qui il aimait travailler plus qu’elle.

Regardez l’ancienne vidéo de l’actrice de Tiger 3 Katrina Kaif avouant qu’elle se sentirait mal si Shah Rukh Khan choisissait Anushka Sharma par rapport à elle.

Katrina dit qu’elle n’aimera vraiment pas cette réponse de SRK, même dans une situation hypothétique. Katrian Kaif est appréciée par ses fans pour cet humour, mais ils sont mécontents de la façon dont Anushka Sharma l’a interrompue au milieu, disant que cela ne la dérange pas d’être appelée meilleure qu’elle et qu’elle sera d’accord avec cela.

Anushka Sharma fait face à un peu de médias sociaux pour avoir fait ressentir à Kat le contraire. Cela dit, Anushka et Katrina sont de grandes amies ; en fait, ils vivent aujourd’hui dans le même appartement et sont voisins. C’est lors de son mariage avec Vicky Kaushal qu’Anushka a fait cette révélation. Sur le plan professionnel, Katrina Kaif est prête pour sa prochaine sortie, Tiger 3, avec Salman Khan. La bande-annonce a reçu un accueil incroyable et j’ai hâte de revoir l’alchimie entre Tiger et Zoya.

Message spécial de Salman Khan pour Katrina Kaif

Katrina Kaif a parcouru un long chemin dans sa carrière, étant non actrice ni danseuse, elle s’est avérée être l’une des meilleures dames les plus rentables et la grande danseuse de tous les temps. Salman Khan qui a vu le voyage de Kat à partir de zéro, a félicité l’actrice et a mentionné qu’elle aimait toujours danser avec elle et comment elle l’avait tué.