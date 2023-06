Quand l’actrice d’Adipurush Kriti Sanon s’est penchée sur Kartik Aaryan pour son statut relationnel avec Sara Ali Khan et Ananya Panday

L’actrice Adipurush Kriti Sanon est vue dans cette vieille vidéo en train de fouiller Kartik Aaryan, où ils sont apparus ensemble avant leur sortie Shehzada dans l’émission Koffee With Karan de Karan Johar. Kartik Aaryan a été lié à Sara Ali Khan, Ananya Panday et à de nombreuses autres actrices de B-town. Mais aujourd’hui, l’acteur de Satyaprem est célibataire et n’est pas prêt à se mêler, alors que dans cette vidéo, vous pouvez voir le cinéaste interroger Kartik Aaryan sur le fait d’être amoureux de Sara Ali Khan et plus tard le fouiller en lui demandant s’il aimerait travailler avec Sara et Ananya en même temps.

Regardez la vidéo lorsque Kriti Sanon a presque révélé que Kartik Aaryan était sorti avec Sara Ali Khan et Ananya Panday en même temps.

Kartik est vu un peu gêné et sans voix avec toute la conversation après que Karan Johar a presque révélé qu’il était sorti avec les deux divas et lui a dit plus tard qu’il aimerait le voir, Sara et Ananya ensemble dans un film et se demande ce qu’il pense le nom du film serait, auquel Kartik répond qu’il pourrait s’agir de Dostana. Kriti répond instantanément. « Pyaar Kabhi idhar, Kabhi udhar », il est clair que vos meilleures amies connaissent beaucoup de secrets sur vous, et Kriti n’a laissé aucune occasion de se moquer de son amie Kartik et a rejoint Karan Johar pour s’amuser.

Kartik est actuellement le seul célibataire le plus éligible de la ville de Tinsel, et tous sont mariés, et il semble que l’acteur de Satyaprem profite toujours du célibat. À l’heure actuelle, l’acteur n’est lié à personne, mais plus tôt, il y avait un bruit qu’il était en couple avec ces divas de Bollywood.