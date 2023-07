Quand l’acteur de Fighter Hrithik Roshan s’est fâché contre Priyanka Chopra, Vidya Balan pour avoir soutenu Kangana Ranaut

Hrithik Roshan et Kangana Ranaut, dont on dit qu’ils se fréquentaient dans le passé, ont fait la une des journaux pour leur horrible bataille juridique. Apparemment, le différend entre les co-stars de Krrish 2 a commencé après que Kangana aurait appelé Hrithik son « ex stupide ». À cette époque, certaines célébrités éminentes de Bollywood, dont Salman Khan, Priyanka Chopra et Vidya Balan, ont manifesté leur soutien à Kangana. Et apparemment, Hrithik était fâché avec ses contemporains pour avoir soutenu l’actrice de Manikarnika. Aujourd’hui, faisons un saut dans le passé et rappelons-nous comment Hrithik a réagi à l’époque.

Bataille juridique entre Kangana Ranaut et Hrithik Roshan

Il se trouve qu’à la suite de la remarque « ex idiote » de Kangana Ranaut lors d’une conférence de presse, Hrithik Roshan a porté plainte contre elle, exigeant des excuses publiques pour l’avoir harcelé mentalement. Kangana, connue pour sa spontanéité dans l’expression d’opinions, a joué à l’inverse de l’ONU et a giflé un avis juridique sur Hrithik, refusant de s’excuser. Des conversations par e-mail entre eux ont été divulguées et des révélations choquantes sont apparues.

Hrithik Roshan fâché avec Priyanka Chopra, Vidya Balan, Salman Khan

À cette époque, Hrithik Roshan était furieux de la position de soutien de Priyanka Chopra et Vidya Balan sur Kangana Ranaut, leur envoyant des SMS de colère, comme le rapporte Pinkvilla. En fait, les choses se sont tellement réchauffées que la star de Vikram Veda a refusé de partager la scène avec Salman Khan, qui a également favorisé Kangana, à l’IIFA 2016, selon des rapports. Hrithik a également snobé la star de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Ranveer Singh.

Kangana Ranaut apprécie le soutien de Priyanka Chopra et Vidya Balan

Kangana Ranaut, cependant, a exprimé sa gratitude envers ses contemporaines qui l’ont soutenue pendant la bataille juridique. Dans une interaction avec PTI, Kangana a fait l’éloge de ses amies de l’industrie, en disant : « Toutes mes filles sont tout simplement incroyables. Nous sommes si épaisses. Nous ne discutons pas de nos vies personnelles comme si personne ne m’avait jamais demandé : ‘Qu’est-ce qui s’est passé ? « , mais tout ce que je reçois, ce sont des appels, beaucoup d’amour et d’inquiétude. Tout le monde m’a appelé et m’a demandé si c’était Priyanka, Vidya ou Sonam. Beaucoup d’hommes ont également répondu. »

Projets à venir de Kangana Ranaut et Hrithik Roshan

Aujourd’hui, Hrithik Roshan et Kangana Ranaut ont mis leur querelle en veilleuse, se concentrant sur leurs engagements professionnels respectifs. Hrithik travaille sur Fighter de Siddharth Anand, avec Deepika Padukone. Pendant ce temps, Kangana sera ensuite vu dans Tejas et Urgence de Sarvesh Mewara.